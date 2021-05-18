外展打針 建造業：東九龍地盤試行

不會同時提供兩款疫苗

統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨表示，本周內會展開外展疫苗接種服務，若有行業或機構有一定數量員工想打針，亦有地方供外展隊打疫苗，當局會安排；若個別政府部門有需要，同樣可作安排。

公務員事務局早前稱，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種，外展服務會由營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供，可提供兩款疫苗。香港建造商會會長林健榮昨在港台《千禧年代》表示，正籌備本月尾推出首個外展接種疫苗試驗，暫定選址東九龍地盤，希望地盤可提供較大位置，可同時讓周邊地盤工人打疫苗，每次不會同時提供兩款疫苗。他說大型基建工程的地盤設備較好，例如有大型會議室，有足夠空間供打疫苗。

下午打針後休息 毋須請假

林健榮說，計劃在下午為上午開工的工人打疫苗，之後可讓他們休息，毋須特意請假。他說承建商反應積極，部分反映工人支持接種。建造商會行政總裁謝子華接受查詢時稱，目前新工程地盤約有15萬至16萬名工友，當中約5萬人已打疫苗，正在統計有多少工友有意參與外展接種。

50歲男腦幹出血離世 13日前打科興

另外，衛生署昨公布，一名50歲男子周日（16日）被送往北大嶼山醫院急症室，轉往瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷死因為腦幹出血，他離世前13日（5月3日）在社區疫苗接種中心打第二劑科興，初步臨牀評估認為死亡與疫苗接種無關，個案會交專家委員會評估因果關係。本港累計34人打疫苗後死亡，24人打科興、10人打BioNTech（復必泰）。

本港昨有29,200人打疫苗，其中約12,500人打首針，累計約1,180,400人已打首針。前日有4人打疫苗後不適送院，其中兩人打BioNTech，分別胸口出疹及全身出疹，另兩人打科興，出現胸口不適、暈眩、出冷汗及血壓下降。

（疫情第四波）