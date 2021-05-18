外展打針 建造業：東九龍地盤試行

【明報專訊】政府本周內開始為部分行業或企業提供新型冠狀病毒疫苗外展接種服務，香港建造商會昨日透露，正籌備本月尾推出首個外展接種試驗，暫定選址東九龍地盤，冀同時可讓周邊地盤的工友打疫苗。
不會同時提供兩款疫苗
統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨表示，本周內會展開外展疫苗接種服務，若有行業或機構有一定數量員工想打針，亦有地方供外展隊打疫苗，當局會安排；若個別政府部門有需要，同樣可作安排。
公務員事務局早前稱，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種，外展服務會由營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供，可提供兩款疫苗。香港建造商會會長林健榮昨在港台《千禧年代》表示，正籌備本月尾推出首個外展接種疫苗試驗，暫定選址東九龍地盤，希望地盤可提供較大位置，可同時讓周邊地盤工人打疫苗，每次不會同時提供兩款疫苗。他說大型基建工程的地盤設備較好，例如有大型會議室，有足夠空間供打疫苗。
下午打針後休息 毋須請假
林健榮說，計劃在下午為上午開工的工人打疫苗，之後可讓他們休息，毋須特意請假。他說承建商反應積極，部分反映工人支持接種。建造商會行政總裁謝子華接受查詢時稱，目前新工程地盤約有15萬至16萬名工友，當中約5萬人已打疫苗，正在統計有多少工友有意參與外展接種。
50歲男腦幹出血離世 13日前打科興
另外，衛生署昨公布，一名50歲男子周日（16日）被送往北大嶼山醫院急症室，轉往瑪嘉烈醫院後離世，初步診斷死因為腦幹出血，他離世前13日（5月3日）在社區疫苗接種中心打第二劑科興，初步臨牀評估認為死亡與疫苗接種無關，個案會交專家委員會評估因果關係。本港累計34人打疫苗後死亡，24人打科興、10人打BioNTech（復必泰）。
本港昨有29,200人打疫苗，其中約12,500人打首針，累計約1,180,400人已打首針。前日有4人打疫苗後不適送院，其中兩人打BioNTech，分別胸口出疹及全身出疹，另兩人打科興，出現胸口不適、暈眩、出冷汗及血壓下降。