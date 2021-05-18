星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆

星7天平均不明例6.14宗

本港昨日過去7天平均源頭不明宗數為0.14，新加坡的7天平均數則由前日4.71升至昨日6.14，即達到旅遊氣泡熔斷水平（平均數超過5）。

港府：下月中之前再公布

政府發言人昨午發稿稱，兩地政府繼續密切留意雙方疫情，包括新加坡政府近日推出更嚴謹抗疫措施的成效，該措施本月16日生效，直至6月13日，雙方會緊密保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定旅遊氣泡下啓航安排，強調兩地政府仍非常期望在採取嚴謹公共衛生措施下，透過旅遊氣泡逐步和有序地恢復跨境往來。

港人退機票：無奈但理解

在新加坡金融機構工作的港人徐先生已約一年未能回港探望家人，他於去年11月旅遊氣泡公布時，曾訂機票回港，惟當時氣泡延期，未有成行，今次他預訂了5月27日的機票，對於氣泡再延期感到「無奈但理解」，因未知氣泡何時啟動，故昨午已決定退票。

（疫情第四波）