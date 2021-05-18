星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆

【明報專訊】香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」第二度延期，政府昨日宣布因應新加坡近期新冠病毒疫情，決定將原定5月26日啟航的旅遊氣泡延後，並將於6月13日或之前作進一步公布。旅遊界議員姚思榮對此感到失望，但認為本港最急切的並不是要啟動旅遊氣泡，而是要確診「清零」，再與澳門及內地通關；又指政府早前稱有與新西蘭、澳洲等地商討恢復往來，故不必拘泥首個氣泡是否與新加坡建立。
星7天平均不明例6.14宗
本港昨日過去7天平均源頭不明宗數為0.14，新加坡的7天平均數則由前日4.71升至昨日6.14，即達到旅遊氣泡熔斷水平（平均數超過5）。
港府：下月中之前再公布
政府發言人昨午發稿稱，兩地政府繼續密切留意雙方疫情，包括新加坡政府近日推出更嚴謹抗疫措施的成效，該措施本月16日生效，直至6月13日，雙方會緊密保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定旅遊氣泡下啓航安排，強調兩地政府仍非常期望在採取嚴謹公共衛生措施下，透過旅遊氣泡逐步和有序地恢復跨境往來。
港人退機票：無奈但理解
在新加坡金融機構工作的港人徐先生已約一年未能回港探望家人，他於去年11月旅遊氣泡公布時，曾訂機票回港，惟當時氣泡延期，未有成行，今次他預訂了5月27日的機票，對於氣泡再延期感到「無奈但理解」，因未知氣泡何時啟動，故昨午已決定退票。