有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」

【明報專訊】本報昨日報道有市民接種首針BioNTech（復必泰）新冠病毒疫苗後出疹，因此不可以打第二針，向私家醫生求診卻獲回應「唔識睇」。疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財昨日表示，知悉相當多市民打針後輕微敏感，希望完成接種第二針，他相信醫管局及衛生署會制訂較清晰的指引，家庭醫生可處理大部分敏感個案，並認為醫管局可外判或轉介疑打針過敏個案予私醫處理。
林正財昨日出席活動後見傳媒，他說食衛局、衛生署及醫學界會繼續商討接種者出現敏感事宜，包括讓需要看過敏專科的患者盡早獲診治；以及由醫管局和衛生署合作制訂指引，讓家庭醫生能處理敏感個案，相信大部分個案可由家庭醫生診治。
林向本報表示，醫管局可外判部分過敏門診服務予私營機構，以及為轉介個案分流，相信可加快「清龍」。他相信局方會作內部人手調配支援該門診。
何栢良：隔3至4月打次針不須太擔心
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，有數據顯示95%以上的人打首劑後，有一定抗體水平，如市民相隔3至4個月或遲些才打第二針，不須過分擔心。他建議有輕微敏感者第二針可改打科興，但按現行政府機制暫未做到。
醫管局表示，醫管局及任何執業醫生均可按機制，轉介病人到「疫苗過敏安全診所」，當局會密切監察轉介情况，如有需要會適當調整。
（疫情第四波）
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