有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」

林正財昨日出席活動後見傳媒，他說食衛局、衛生署及醫學界會繼續商討接種者出現敏感事宜，包括讓需要看過敏專科的患者盡早獲診治；以及由醫管局和衛生署合作制訂指引，讓家庭醫生能處理敏感個案，相信大部分個案可由家庭醫生診治。

林向本報表示，醫管局可外判部分過敏門診服務予私營機構，以及為轉介個案分流，相信可加快「清龍」。他相信局方會作內部人手調配支援該門診。

何栢良：隔3至4月打次針不須太擔心

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，有數據顯示95%以上的人打首劑後，有一定抗體水平，如市民相隔3至4個月或遲些才打第二針，不須過分擔心。他建議有輕微敏感者第二針可改打科興，但按現行政府機制暫未做到。

醫管局表示，醫管局及任何執業醫生均可按機制，轉介病人到「疫苗過敏安全診所」，當局會密切監察轉介情况，如有需要會適當調整。

（疫情第四波）