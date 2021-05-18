17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機

染疫童入院檢測陰性 梁子超：不排除假陽

昨日唯一輸入個案為印尼抵港的25歲外傭，無病徵，在機場確診，另有少於5宗初步確診。上述4歲男童入院後病毒核酸和抗體檢測呈陰性。呼吸系統科專科醫生梁子超在港台《千禧年代》表示，一般小童感染，會在身邊人找到源頭，但暫未有陽性個案，如男童未來沒對病毒或抗體呈陽性，就不能排除是假陽性。

當局相信5月7日列源頭不明的華大基因文職員工沒染病毒。倘4歲童證實假陽性，意味過去17日沒源頭不明個案。澳門特首賀一誠上月稱，港澳恢復通關前提是香港連續14日無確診。

袁國勇稱香港有機會清零，但很多市民認為可能清零而不打疫苗，是錯誤想法。他說自己去年說如香港不做好預防工作，將有兩成人口、150萬人感染，如1%人死亡、即1.5萬人死，當時被指危言聳聽，惟情况正在美國及印度發生。他呼籲市民盡快打疫苗，另擔心香港接種率低會影響疫苗供應，指很多地方有錢買疫苗，為何供應商要向香港提供疫苗。

港收緊7國入境要求 檢疫21天檢測4次

另外，政府周五（21日）起收緊對阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡抵港者的入境要求，登機當天或之前14日曾逗留上述地區者，登機時要出示72小時內陰性檢測證明及檢疫酒店訂房確認書，未完成接種疫苗者須檢疫21日，接受4次檢測；完成接種者檢疫14日，接受3次檢測，其後7天自行監察，抵港第16日和19日強檢。曾到上述地區的非香港居民不准入境。

（疫情第四波）