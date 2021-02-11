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疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想

【明報專訊】華大基因一名在化驗所大樓留宿約一個月的29歲男員工，本月上旬被驗出新冠病毒陽性，衛生防護中心及港大調查發現，驗出陽性的樣本並非新冠病毒RNA，而是經加工、基本上不具傳染力的病毒DNA，當局相信男子並非確診。港大專家袁國勇昨日視察有關實驗室，不排除該員工吸入或接觸到病毒DNA造成污染。香港醫務化驗所總會主席李偉振認為，如事件涉及病毒DNA於空氣中飄揚，情况不理想，要調查清楚出事原因。

驗出陽性樣本非新冠病毒RNA

華大男職員早前完成接種BioNTech（復必泰）疫苗，5月2日在華大接受恆常測試呈陰性，兩天後到元朗社區檢測中心採樣驗出陽性。但他入院後鼻咽、喉嚨拭子及深喉唾液均呈陰性，其體內沒染疫而產生的N蛋白抗體，亦無炎症反應，當局前日已刪除該個案，不列作確診。

涉事採集和檢測實驗室屬安球醫學化驗所有限公司，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到華大及安球的實驗室視察，他見傳媒時表示，衛生防護中心沒為涉事樣本進行逆轉錄，即沒將單鏈的病毒RNA複製成雙鏈的DNA，都驗出陽性結果，顯示男子並非帶有新冠病毒RNA，經基因排序發現，樣本帶有經加工包含兩個獨特變異的病毒DNA，且基本不具傳染性。

袁指出，安球的實驗室沒有新冠病毒DNA樣本，而華大則會接收大學等機構送去的樣本，實驗室人員會將有關DNA放入大腸桿菌，完成種菌後會可做「基因排序（DNA sequencing）」。

採樣前一晚華大過夜 袁國勇倡夜晚開紫外光燈

他說距離事件發生已兩周，暫未知成因，但病毒DNA本身較RNA穩定，停留於環境的時間為數小時，甚至數以星期計。該男職員採樣前一晚在華大休息室過夜，袁不排除病毒DNA停留空氣中，並被職員吸入造成污染，或接觸到病毒DNA，於鼻子和喉嚨存在一段時間，導致檢測陽性。他強調任何實驗室都會發生該情况，建議華大於夜晚無人辦公時，開啓紫外光燈將粒質DNA殺死，減低污染員工的情况。

香港醫務化驗所總會主席李偉振說，實驗室完成化驗後，會將樣本高溫消毒再棄置，並會用漂白水等清潔環境。他認為，如事件涉及病毒DNA於空氣中飄揚，情况不理想，要調查清楚出事原因。

華大：獨立通風 不接收具傳染性樣本

華大基因表示，大埔化驗中心的3樓設「火眼實驗室」，做新冠病毒檢測；2樓實驗室提供基因排序服務，兩層有獨立冷氣及通風系統。涉事員工曾到2樓實驗室及同層休息室，港大團隊昨已提取相關環境樣本。華大強調不會接收具傳染性的樣本。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕華大基因 新型冠狀病毒

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