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屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱

【明報專訊】投身民主運動逾30年，支聯會秘書蔡耀昌多番與監獄擦身而過，他曾因示威被判社會服務令，亦曾在內地遭公安扣留審問，直至這次，「看來都頗接近（入獄）了」。蔡耀昌早想過有日會失去自由，只是每次提起其他在囚民主派人士，卻總是哽咽、斷斷續續才能道出自己的難受，「是……是頗痛心的」。他不欲再見到熟悉的面孔入獄，奈何民主路成本代價漸高，他寄語各方思考路向、放長視野，「任何社會運動、民主運動，有高峰亦有低潮。有時要攻，有時要守，守不代表懦弱」。

痛心戰友收監 寄語放長視野

蔡耀昌昨日承認前年10月1日組織、參與未經批准集結，他步入法庭前留下16字：「不亢不卑，坦然面對，初心不改，信念長存。」雖從未想過因此事被起訴，但多年來早預視或會被捕、入獄，故去年被捕時，他只覺「沒什麼特別，要來便來吧」。

過往蔡耀昌亦曾入官門，只是從未坐牢。1992年6月5日凌晨，他與市民前往新華社示威，其後他與另外數人被控非法集結，判處160小時社會服務令。他憶述，當年警察不會清晨6時到家中「拍門」拉人，而是致電約他到警署發傳票，「警察還說，不想你的家人知道、擔心」。翌年他陪同內地工運領袖韓東方前往廣州，在酒店被公安拘留審問，那時蔡耀昌看着香港午間新聞，「真的會想，會否無法返港？」結果公安只載他到車站、沒收回鄉證，至2016年他方能再踏足廣州。

六四或無法點燭 「心中想法無人能改」

對於下周可能入獄，蔡耀昌自覺心理準備「OK」，連日來忙於處理工作，探望囚友、收拾入獄想讀的書、為支聯會奔走，時間總是不夠用。今年六四他或已身陷囹圄、無法在囚室燃點燭光，「但心中有（悼念）想法，都是一種方法，到今時今日，無人可以改變你的思想」。

看似坦然面對牢獄，但談起民主派人士相繼入獄，蔡耀昌的聲線總會突然變得沙啞低沉，長嘆一口氣，久久方能說話。他說有時想起戰友，想起相處點滴，常覺悲從中來，「想不到如何幫忙，有點無能為力的感覺」、「我不想再有更多認識的人面對牢獄之災，儘管不是我們能夠控制，但是……真的不想」。

信未來尚有能力掌握 「沒悲觀權利」

在他看來，面對身邊人相繼入獄，港人更要考慮保存自身、保存他人，只盼未來可平安同行，「發生了的事已發生了，但未來，我們尚有能力掌握」。1989年過後，蔡耀昌每走一步總會考慮風險，目前支聯會8名常委，或已入獄，或有案在身，他不諱言擔心影響工作，今年支聯會在國安法陰霾下，亦正面對最嚴峻的政治、法律風險，強調這時更應謹慎處理，以保存實力為優先考慮，否則或連運作也無能為力。

以往蔡耀昌覺得在香港爭取民主尚算幸福，經歷過議會逐步開放的年代，「我們是否完全一事無成？我一直都說不是，我們曾有進步；若一點進步都沒有，現在就說不到倒退啦」。日後路途更見崎嶇曲折，他多番說民主派要思考未來組織、工作方式，「無理由每次都出來硬碰」，但亦樂觀說「總有路」，盼考慮在當下環境如何做好民間社會工作，「我們真的沒有悲觀的權利，有什麼事情便做好吧」。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）

相關字詞﹕未經批准集結 蔡耀昌 內地 支聯會 國安法

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