指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實

去年4月18日，警察拘捕15名民主派人士，震驚國際；單仲偕也在其中，被指在前年10月1日組織、參與未經批准集結。他昨日認罪，暫准保釋至今日再訊，還待下周求情、判刑。

平和面對入獄 憂國安法被告「不見曙光」

去年被捕翌日，單仲偕便與太太遠足，年多以來他如常生活、出席區議會會議。過往未經批准集結案件多判罰款，直至一個月前，多名民主派因組織、參與前年「8．18流水式集會」被判囚、緩刑，「你說恍然大悟也好、面對現實也好，大家都沒想到8．18的判刑那麼嚴重」。自那天起，他才認真思考一旦判囚後的事。

單仲偕為入獄做好了心理準備，只不時向劉慧卿笑說「生理準備就不知道了」。連日來他配了眼鏡、注射疫苗，知道獄中食物分量少，故刻意減少食量，縱知道囚室狹小骯髒，「聽了是有心理準備，但去到可能不習慣，都沒辦法，要面對現實」。心情如何？他只道「平和」，因今次被控《公安條例》尚且有案例可循，「起碼看到隧道出口有曙光，但國安法的（被告）未審已在（監獄）內，隧道看不到曙光，那更擔心」。

沒後悔惟有憾 冀完成區會任期

早於前年10月1日參與遊行，單仲偕已想過可能要「找數」，縱使從未後悔，但的確有憾：原欲完成4年區議會任期，但若今次判囚逾3個月，依例便將喪失區議會席位，「有頭無尾，並非我所能控制」。

本來他在2016年已「金盆洗手」，告別立法會並交棒，但在2019年區議會選舉，在一片反對自動當選的氣氛下又再出選、當選，並出任葵青區議會主席。在他看來，即使被DQ，不過是提早回復退休生活，香港近年面對的衝擊卻是翻天覆地。

單仲偕1985年首度參選區議會，正值中英簽署聯合聲明翌年，港人恐懼回歸過後會被秋後算帳，「當時擔心從政可能有很多後果」，回歸後稍稍安心，惟至今時今日，「風險不是風險，是現實」。

寄語年輕人退一步 「別那麼容易被殲滅」

他形容，在干犯未經批准集結罪也要入獄18個月的當下，正正對應了港人在1980年代的恐懼，甚至預計在兩岸形勢下，香港情况只會惡化，「本來80年代大家的恐懼，應在97年出現，但在97年沒出現，卻在2021年出現，我們是賺了24年？還是蝕了26年（指距離2047年）？我們應該在97年已像今日恐懼，抑或今日的恐懼，應在26年後發生？」

政府常說「完善」選舉制度、立國安法後，香港可回復平靜，單仲偕說，縱屆時香港表面繁榮，「但香港已不屬於香港人」。他寄語年輕人在當下局勢，既要對共產黨加深認識，也要退一步海闊天空，「別那麼容易被殲滅，救得一個得一個」，起碼好好保存、救活自己。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）