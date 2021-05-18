10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪（見表）。

陳皓桓料還押 何俊仁：縱失自由不後悔

除李卓人、梁國雄、何秀蘭、黎智英因另兩宗非法集結案正在服刑外，其餘6人一直獲准保釋，控方昨要求法官撤銷各人保釋。胡官因應控方案情未完，批准該6人繼續保釋至今天。陳皓桓甫踏出法院便笑說「我有多一日自由啦」，但隨後表示「今日畀保釋，唔代表聽日有保釋」，預料自己或要還押，說希望香港人「頂硬上」，不要放棄民主自由。

另外，何俊仁在開庭前批評政府「秋後算帳」，就算自己要為本案或六四集會等失去自由，亦不會後悔。楊森表示已做好還押準備，換了膠眼鏡及準備好物資。

案情指黎智英曾稱到場「行吓街」

陳皓桓稱「絕非end game」沒籲疏散

控方案情指出，前年9月23日，陳皓桓及其他民陣成員申請在維園及遮打道兩處發起遊行集會，主題為「十一大遊行 五大訴求 缺一不可」，先後遭警方及遊行上訴委員會拒絕。同月30日，陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁在終審法院外見記者，表示4人會以個人名義，按民陣原定計劃舉行遊行，呼籲市民「抗命」，行使公民權利參與遊行。陳皓桓之後亦在facebook發布兩篇相關帖文。

10月1日早上，陳皓桓再於facebook發布兩篇宣傳遊行的帖文。當日下午12時許，10名被告陸續抵達遊行起點銅鑼灣崇光百貨外。起步前，楊森受訪說，因不滿警方無理反對遊行而出席，黎智英則受訪稱自己到場「行吓街」。下午約1時，10名被告組成隊頭，帶領過千名市民出發。李卓人、何俊仁、楊森、何秀蘭手持「結束專政、還政於民」橫額，沿途呼喊口號。下午近2時半，隊頭抵達中環畢打街及遮打道交界的終點，陳皓桓、李卓人、梁國雄在該處發言感謝到場市民，李表示要「繼續抗爭」，陳說「今日絕對唔係end game」，沒呼籲群眾疏散，最終有過千示威者繼續行向中聯辦或在金鐘與灣仔一帶集結。

控方稱嚴重礙港島交通 有示威者罵警堵路

控方指出，遊行令沿途大量商舖沒營業，嚴重影響港島交通，多條主要幹道封閉，至少119條巴士線停駛或改道；其間有示威者罵警、堵路等。10人於去年4月18日被捕，楊森當日在警署外向記者承認有組織遊行，吳文遠亦同樣向傳媒表示明瞭該遊行是非法。

【案件編號：DCCC 534/20】

明報記者

（反修例風暴）

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