官員聲聲假新聞 學者憂立法意在傳媒 半年提13次 林鄭稱研究他國做法 鄧炳強稱關乎國安

明報記者 馮樂琳 黃焯謙

鍛治本正人：倘法例定義空泛 官員可任意演繹

翻查資料，鄧炳強過去半年最少8次在立法會會議、傳媒訪問等公開場合，提及「假新聞」，又稱「『假新聞』與國家安全直接有關係」，建制派也有人提出要規管「假新聞」。港大新聞及傳媒研究中心實務副教授鍛治本正人認為，「假新聞」難以界定，若法例定義空泛，「官方可任意演繹任何內容」。他稱若「假新聞法」條文如《港區國安法》般空泛，市民日後說話將有更多自我審查。

鍛治本正人說，難以斷定政府研究規管「假新聞」動機，但觀官員言論，他認為是從2019年反修例運動而起，「傳媒成為運動代罪羔羊」，研究立法亦似要針對傳媒，他憂慮一旦立法將成政府另一打壓工具。他在2019年10月有份參與成立港大的核實資訊中心「ANNIE LAB」，他說每分鐘的網上荒謬信息數之不盡，「若法例不能處理每一則信息，便變得選擇性，固然有被政治濫用的潛在可能」。

他表示，傳媒出版新聞、評論、八卦等，內容眾多「不可能以同一方式處理」，他憂慮立法後，傳媒刊發的所有內容均落入法網，「這是極恐怖，電視劇是否不可再寫壞警察？因為有人相信是真，可能已犯法」。

亞洲多國近年先後立法規管網上假信息，鍛治本正人研究各地法例，他以新加坡為例，為假信息定義及要求移除的是政府官員，毋須調查或經過法院，做法不妥，且被捕者不少屬反對派；印尼、柬埔寨等情况相近；他又以柬埔寨為例，政府會公開批評反對派散布假新聞，「如果（香港立法後像柬埔寨）這樣，便毋須想香港是否需要假新聞法」。他強調並非完全反對規管假信息，認為若涉及天災、健康衛生，或仇恨言論都應受規管。

蘇鑰機：最壞情况有人濫用打擊新聞界

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機形容，立法規管「假新聞」是極端方法，最壞情况是有人濫用打擊新聞界，媒體自我審查，若新聞非「100%有把握」則不報道。他以消毒為喻，好壞也清掉，「殺埋好的菌，什麼都沒有」。近月官員連番批評「假新聞」，蘇說難免令人感覺政府因某些人言論「唔啱聽」，希望收聲而提出立法。他又稱，新聞界監察社會及政府，倘政府推出法例掉轉監察新聞界，是「好大問題」。蘇稱執行法例亦有困難，「真假不是clear-cut（明確）」，稱新聞界學者亦不敢判斷，「（為假新聞定義）差不多是不可能任務」，又稱若有人在外國網上傳播信息，法例便無法規管。蘇認為，想透過立法消除假信息「好simplistic（過分簡化）」，「你認真坐低找人研究就發覺（立法規管假新聞）後患無窮」。

記協主席楊健興說，過往本港對媒體盡量少規限，他反對政府訂立「假新聞法」，稱現未見到失實信息對社會有嚴重影響，致當局非立法不可，認為政府提出立法「政治味道濃」，擔心日後若當局認為傳媒報道使公眾憎恨政府，新法或成為當局針對媒體的武器。

（規管新聞之一）

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