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2021年5月17日星期一
港聞二
官員聲聲假新聞 學者憂立法意在傳媒 半年提13次 林鄭稱研究他國做法 鄧炳強稱關乎國安
梁美芬：現行法例不足應付
羅致光：工會受國安法管 違規可DQ 職工盟批整肅 憂反對政府與外國交流變違法
黎智英凍資影響 梁振英促壹傳媒公告
陳肇始：海外醫生大減 人手短缺主因
涉非法網上賭博 27歲警停職受查
性別承認制度諮詢4年 民主黨批至今無結果
廢膠廢木造環保塑木 木廠盼政府牽頭採用
出租未補價公營屋 64宗成交 委員疑太貴租 促房協檢視
市建局今年計劃助300樓宇維修排水
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IVE生研發手語翻譯App 盼助聽障者求診
工廈搗黑幫毒吧水煙派對房 拘27人2未成年
瑣事爭執斬傷六旬漢 男子被捕
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【Emily】壁畫．西貢．驚艷
【Emily】迎入獄開Patreon 陳皓桓頭炮貼「密照」
【Emily】青創未來計劃 150暑期工供大專生實習
【Emily】張炳良：問責局需改組 立會不應過分介入
【Emily】長洲安老院直播神功戲 院友感受打醮氣氛
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【明報專訊】（請看附圖）
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