工廈搗黑幫毒吧水煙派對房 拘27人2未成年

酒吧600萬豪裝 招待黑幫高層

屯門警區特別職務隊聯同反三合會調查組根據線報及經深入調查，昨凌晨2時許展開代號「凌厲」行動，於建旺街一工業大廈搗破一間無牌酒吧，檢獲105克可卡因、7粒懷疑搖頭丸，毒品市值約15萬元，另檢獲總值約1萬元酒精飲品，包括200罐啤酒、3瓶烈酒、20瓶其他酒類飲品及一批音響器材。37歲梁姓男負責人涉嫌販毒、無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。酒吧14男7女顧客，年齡15至53歲，包括兩名未成年少女，他們涉嫌藏毒及在沒有領有酒牌的處所飲酒，同時涉嫌違反限聚令遭警方票控。

警方初步調查相信無牌酒吧位於工廈頂層，面積達8000平方呎，用600萬元打造9間豪華房，以會所形式經營，提供毒品及酒精飲品，招待黑社會高層及內地人消遣。據悉由活躍尖沙嘴及屯門的黑社會新義安操控。

另外，探員亦於新安街工業大廈搗破一間懷疑提供大麻水煙的800平方呎派對房間，檢獲93克大麻精、0.8克大麻草、26盒水煙煙油、大量吸食水煙容器、一批性玩具及潤滑劑等。派對房間19歲陳姓男負責人涉嫌販毒及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。單位內另外4名19歲男子則涉嫌藏毒被捕，他們亦被發違反限聚令告票。

警方指出，涉事兩場所均高度設防，除設多重閘門及閉路電視，場所附近亦有「睇水仔」，當有閒雜人等經過，便會提示負責人關上閘門及安排場內的人分批離開，增加執法難度。