屯門公路逆線行駛 疑腦退化教車師傅助查

八旬事主對答異常 或控危駕

警方稱接獲多名駕駛者報案，新界南總區交通部警員於屯門公路近大欖隧道支路附近截獲涉事私家車及81歲姓馬男司機，事件無人受傷及物件損毁，暫列交通投訴，不排除稍後控告司機危險駕駛或其他交通條例。據了解，司機被截獲時未能如常對答，及後相信他疑患腦退化症。警方將通知運輸署考慮取消其駕駛執照。

汽車會倡長者領牌增測試

網上流傳多段「車cam」片，顯示一輛有駕駛學校字樣私家車，昨凌晨3時許，於屯門公路往屯門方向逆線行車，其間車輛亮起「死火燈」沿快線行駛，並曾在彎位撞向分隔石壆「跳一跳」，迎頭駛至車輛紛紛閃避，有車輛切雙白線避撞。

汽車會會長李耀培指出，屯門公路部分路段較少支路，若駕駛者「入錯線」導致逆線行駛，可亮起死火燈，在安全情况下於慢線停車並報警，不建議在公路逆線掉頭。他提醒所有人駕駛時應打醒精神留意路面情况，勿掉以輕心。現時70歲或以上者只要提供體格證明書便可繼續駕駛及教車，李認為，駕駛時的判斷及靈敏度或因年紀漸長而遲緩，而教車師傅屬導師角色，發牌及續牌應有更嚴格規管，建議運輸署在向70歲以上者發放駕駛教師牌照時，可為申請者測試視覺、聽覺及靈敏度。

根據《道路交通（駕駛執照）規例》，70歲或以上者申領或續領正式、暫准、臨時或學習駕駛執照時，須遞交一份由註冊醫生簽發的體格證明書，若申請人健康情况不宜駕駛及控制相關種類汽車，運輸署長可拒絕向該申請人發出執照或拒絕續期。