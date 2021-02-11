市建局今年計劃助300樓宇維修排水

本月起申請 至今150查詢

韋志成表示，300幢樓宇涵蓋兩類，第一類是法團和業主組織主動申請個案中，仍未遵辦與公用渠管法定命令的樓宇，約150幢；第二類是屋宇署評估挑選另外150幢尚未遵辦命令的樓宇，由政府承建商代業主進行工程。

他說，第一類申請個案中，市建局將按樓齡、有否尚未遵辦的公用渠管法定命令、衛生風險等多項因素分階段處理，當中約100幢已參與第一輪和第二輪的樓宇更新大行動2.0計劃。

韋說，已提醒團隊若發現有單位分支排水管錯駁另一幢樓宇；或排水系統被其他樓宇污水管私自接入，個案主任應協助法團聯絡另一幢涉事樓宇，鼓勵共同參加計劃，一併維修解決問題，否則市建局或獲聘的承辦商很難介入兩幢樓宇的排水系統問題。

他又稱，隨近年樓宇設計和排水系統設施效能提升，業主籌組維修工程時，除更換已破損渠管，可考慮採用更高標準的排水系統，然而所需攤分費用將會稍高，認為法團可徵詢工程顧問意見，就設計方案與業主取得共識。