出租未補價公營屋 64宗成交 委員疑太貴租 促房協檢視

推出年半 607宗業主申請

房協去年10月推出經改良的「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許合資格業主可將整個未補價單位出租，取代以往只准「分租」，並拓展至房委會居屋和租置單位。計劃下輪候公屋滿3年的一般家庭及單身長者、輪候滿6年的非單身長者，或經指定NGO轉介下，可合資格申請。業主及租客的申請不設任何申請期限。

經改良的「出租計劃」推出後至今近1.5年，房協回覆稱，截至今年4月底，計劃共收到607宗業主和1088宗租客申請，已發出497張「業主證書」及359張「租客證書」。不過，計劃至今錄得64宗成交，包括60宗房委會及4宗房協轄下單位的成交，全均承租整個單位。房協又稱，將會適時公布計劃的檢討結果。

房委員委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現時計劃下所有成交個案均是承租整個單位，並沒分租個案，反映主要是家庭租客承租，認為經改良後的計劃有一定成效，而且計劃申請反應亦不俗，但認為成交數字較預期低，對此感到較失望。他說，房協應檢視在申請數目不少下，成交個案不多的原因，包括了解其他業主和租客申請後為何最終未有成交，當中是否涉及租金太高的問題，並研究是否仍有空間改善計劃。

招又認為，由於房委會7月將發放「現金津貼」予輪候公屋逾3年的基層家庭，相信或有部分家庭可藉津貼改善生活環境，包括用作租住這些未補價的資助房屋單位。