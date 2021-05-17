廢膠廢木造環保塑木 木廠盼政府牽頭採用

明報記者 馬耀森

為減少園林廢物棄置在堆填區，政府正在屯門曾嘴興建園林廢物處埋中心（Y‧PARK【林‧區】），預料今年第二季運作，首年每日平均約30公噸；而Y‧PARK主要負責將廢木打碎，轉化成有用物料，供堆肥及製造生物炭等。環保署轄下10億元回收基金至今已批出約10項廢木回收申請，其中一間初創企業恆木環保科技獲批約430萬元，加強回收廢木並再造成戶外鋪地材料。

恒木環保科技創辦人江文康接受訪問時表示，公司2016年成立，為科學園初創企業，研發將園林廢物再造成環保塑木。另外該公司與創新科技署的香港研發中心合作，共同研發新物料方程式，以達到防菌及防霉等特點。他說公司的環保塑木已申請專利，下一研發目標是增加塑木的再造次數，有助減少耗用天然資源。

打碎混合高溫壓製 可造牆板家俬

公司現時租用粉嶺坪輋一幅約7500平方呎的私人地建廠，約3個月前正式投產，已有政府和私人建築項目採購。他說，公司研發的塑木，木粉及廢塑膠各佔約一半，以攝氏逾200度高溫壓成環保塑木，可用來製造戶外木地台、牆板及戶外家俬等。

江文康本身修讀環保建築，發現本地沒有人生產環保塑木，故成立初創公司研發自家品牌環保塑木。他表示公司剛起步，每日從地盤收集約3至4公噸木模板及夾板等，若政府帶頭於更多工程採用，有助吸納更多廢木及廢塑膠。

環保署：適時擴大環保採購清單

環保署表示，政府一向以身作則，帶頭實施環保採購，各決策局及部門訂定招標規格時須考慮環保因素，並在符合經濟效益原則下盡可能採購環保產品。為推動環保採購，環保署已參考市場標準，就政府經常使用的產品和服務制定一套環保規格及指引，以便部門按規格採購。

發言人續稱，現時政府環保採購清單項目涵蓋150種產品，包括在工務工程項目推廣使用循環再造建築物料，例如含有再造木或廢木材成分的地板及木門等，政府會繼續留意環保塑木市場應用及發展，適時擴大環保採購清單及更新環保規格。

（城市保育）