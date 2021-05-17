黎智英凍資影響 梁振英促壹傳媒公告

梁振英昨於facebook發帖文「尋」壹傳媒董事局，稱壹傳媒是上市公司、連年嚴重虧損，靠持有71%股票的黎智英「非商業性巨額貸款的支持」，認為若無黎的資金，壹傳媒集團隨時倒閉。梁稱，壹傳媒董事局有責任在今日開市前發正式通告，回應如何評估黎被長期監禁對業務影響、黎資產被凍結對壹傳媒借貸資金的意願和能力有否受影響、董事局如何研判《蘋果日報》被傳7月1日前將被取締等問題。

《蘋果日報》上周五（14日）引述壹傳媒行政總裁張劍虹稱，黎被凍結資產事件與集團的戶口完全無關，集團及《蘋果日報》運作及資金絕不受影響。

譚紹興：倘開市前無公告 應停牌

譚紹興回覆查詢稱，壹傳媒若在今日開市前都無董事局公告解釋黎被凍結資產對業務影響，應停牌作告示。他表示，港交所和證監會等監管機構若認為壹傳媒暫不適合買賣，也可將其停牌。他又說，壹傳媒主要「水喉」是黎智英，黎的案件必定影響銀行對壹傳媒集團貸款信心。

壹傳媒集團周五收市價為0.186港元。黎智英去年8月被警方以國安法拘捕後，壹傳媒成交量急增，股價由黎被捕當日低位0.075一度上升至最高見1.96元，警方於約一個月後拘捕15人，指他們涉嫌操控壹傳媒股價，串謀詐騙及洗黑錢。