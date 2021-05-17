羅致光：工會受國安法管 違規可DQ 職工盟批整肅 憂反對政府與外國交流變違法

港區國安法第9條列明，特區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動工作，對學校、社會團體、媒體、網絡等涉國家安全事宜應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理；第10條指特區應通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高居民國家安全和守法意識。羅致光昨在網誌稱，「社會團體」包括按職工會條例登記的職工會，教育、宣傳、指導、監督和管理職工會是勞工處職責，處方須促進工會理事及職員對國安的認識。

非收投訴始跟進 或主動查

羅說，若個別職工會涉違職工會條例，職工會登記局會跟進，視乎結果不排除按條例取消登記；登記局不一定收到投訴才跟進，勞工處有責任據掌握資訊主動跟進。

職工盟總幹事蒙兆達批評政府「動不動就話取締，用國安法整治，是政治威嚇手段」，形容整肅文化已吹襲工會，令人憂慮。他說國安法無遠弗屆，羅沒交代何謂違法，質疑若工會反對政府政策、與國際工會交流、發動公共事業罷工，日後會否被政府以違反國安的空泛罪名亂扣帽子。他說很多工會或人人自危 ，但若退縮會無法履行職能，將繼續維護僱員權益及人權、爭取民主。

跨工會陣線轟如安插真理部

跨工會聯合陣線發聲明批評，行徑如同將《一九八四》的真理部安插不同政府部門，藉此控制輿論及言論自由，另質疑首席勞工事務主任職能與國安處重疊，呼籲勞工處勿多此一舉，充分履行職責、善用公帑改善勞工權益。

醫局陣線：倘退縮無存在意義

去年初因疫牽頭罷工爭取封關的醫管局員工陣線，副主席羅卓堯稱，政府陸續打壓不同領域，若工會面對步步進逼又飄移的國安法紅線不斷退縮，「咁工會有無存在意義？」他會繼續做要做的事，包括捍衛員工權益、在疫下繼續講真相。屢被左報批評的教協，會長馮偉華說一直依法辦活動，不擔心犯法或取締，會繼續按宗旨辦事，但承認社會氣氛改變，加上國安法，增加很多變數。

另外，羅致光說職工會登記局要處理2019年底「海嘯式」增加的新工會申請，2020年接獲4289宗，期間495宗完成登記，247宗撤回，截至今年4月底仍有3450宗處理中。