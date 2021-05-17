梁美芬：現行法例不足應付

李家超2019年回應議員提問

引用多條法例稱可管網絡不當言論

保安局長李家超2019年回應立法會議員提問稱，網絡發表不當言論可能違反私隱條例中保障資料原則、侵犯知識產權或誹謗等，在網上發布危害公共安全信息，亦可能觸犯「煽惑他人作出公眾妨擾」罪。

梁美芬指出，若某人詆譭另一人或機構，被詆譭者可循誹謗罪向對方民事索償，如相關行為產生嚴重後果可刑事起訴。參考《誹謗條例》，任何人惡意發布明知屬虛假的誹謗名譽的永久誹謗，可處監禁2年及罰款。梁美芬認為，現時假新聞或信息未必只針對某人或某機構，「如果損害公眾利益，怎辦？」她表示，刑事罪行條例也可處理發表散播仇恨文字或刊物，但有局限，認為有訂立新法的必要，又稱訂立新法不是針對涉及政治的信息或傳媒，而應規管所有信息及傳播者。

梁美芬不認同外界認為「假新聞」難定義，「真假之間沒灰色地帶」，她說，由法庭最終決定較適合本港。她認為，訂立法例條文時盡量仔細，給市民清晰指引，亦不限於規管新聞工作者，而是所有市民，甚至是轉發的私人信息，「派發虛假信息單張的人，亦應負責任」。她認為，立法原則應視乎涉事者是否惡意或故意，疏忽可另處理。她稱，法例可列明抗辯理由，例如新聞工作者是否曾以合理手法嘗試核實、是否已盡最大努力（best effort）求證等，她說普通法足以處理是否「合理」等界線。

（規管新聞之一）