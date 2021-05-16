曾鈺成：港人享中國人權利 應負中國人義務

稱《憲法》公民義務港適用否 關鍵問題

研討會昨早於葵涌蘇浙公學舉行，大會稱約500名教育界人士出席。曾鈺成獲邀就「一國兩制下，香港居民有什麼義務和權利」演講。他說，過往學校進行公民教育時，常強調要行使公民權利如投票權等；義務方面則教學生要保護環境等，但這些均與國家觀念沒什麼關係，認為國民教育是根本的，如無國民觀念，跟學生談論國家安全則沒了「根」。

曾鈺成說，中國憲法規定的公民義務是否適用於香港是複雜、不易解決，卻是十分關鍵的問題。他解釋，如學生單從膚色、種族、文化背景及語言方面定義，難以定義自己是中國人，因他們與內地學生共通的地方，或許還不如他們與新加坡學生般多。

他說，國家憲法訂明中華人民共和國公民有維護祖國的安全、榮譽和利益的義務，維護國家統一和全國各民族團結的義務，以及依法律納稅的義務等，認為港人之所以為中國人，是因為其享有中國人權利，亦應承擔中國人的義務，認為如學生不能理解國民的權利與義務，則難以再談民族認同及國家觀念。

劉兆佳：短期內難統一兩地人民權利義務

劉兆佳接受本報查詢表示，一國兩制下，港人的權利與永久居民身分掛鈎，而港人與內地中國公民享有的權利不盡一樣，如中國公民來港沒有選舉權及被選舉權，短期內要統一兩地的權利與義務相當困難。雖然義務上未能完全等同，但他認為，一國兩制要行之久遠，港人最低限度亦須避免作出任何會危害國安的事情，並尊重國家政權。

出席研討會的副教育局長蔡若蓮致辭時說，學校須裝備教師正確認識憲制地位，教師亦須以身作則，秉持專業操守。她又引用內地教育部長陳寶生上月在全民國家安全日的勉辭，稱國安教育並非「一日之功、一校之事」，需政府、學校、教師、家庭及社會協力合作、持之以恆，培養學生的責任心、守法心及愛國心。