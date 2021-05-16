民主派停「十八區聯絡會議」 前召集人憂遭國安法針對

稱以非組織名義存在 討論議題不犯法

民主派在2019年區議會選舉大勝後，組成「十八區民主派聯絡會議」，就不同議題共同發聲明和行動。梁國豪表示，聯絡會議在去年底開最後一次記者會後，已無其他合作，他說雖然聯絡會議一直以非組織名義進行，討論的議題亦不犯法，但擔心政權用《港區國安法》以國安為名針對，舉例民陣與警方合作多時亦被指是非法社團。他稱，即使聯絡會議停運，但日後民生問題有需要也會有跨區合作。

聯絡會議向各區議員發信息，表示一直推動各區議會地區交流，以非組織形式存在，綜觀過去一年，各區就地區民生議題已有交流，故民主派聯絡會議亦到了功成身退之時。

公職人員宣誓

羅健熙：「負面清單」部分條文語焉不詳

另外，民主黨主席羅健熙和民建聯立法會議員梁志祥昨日出席港台節目《星期六問責》，羅批評，有關公職人員宣誓的法例條文列出違反宣誓要求的「負面清單」，部分語焉不詳，例如何謂「作出損害香港整體利益的行為」等。梁志祥則認為阻礙會議進行是損害香港的利益，又認為正在還押的區議員也有權宣誓。

梁志祥：正還押區議員有權宣誓

羅健熙認為目前條例存在疑惑，令人有對付民主派的觀感。他稱，難以估計條例會否引起「DQ潮」，認為問題取決於政府的行事手法，但相信不會十分影響地區工作。他又認為，若有區議員被取消資格，政府應安排補選，讓選民選出民意代表。

梁志祥則認為，是否舉行補選要視乎議會完整性，若只涉及數名議員，沒有影響議會運作，不舉行補選是選擇。他認為，政府要有兩手準備，若要改為委任議員則涉及立法會修例，相信現屆立法會沒有足夠時間處理。