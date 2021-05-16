檢走私琥珀 海關：有人信可殺菌辟邪 截漁船檢5000萬元各類貨 今年最大宗

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，前日凌晨海關在機場以北水域展開反走私行動，其間發現一艘無亮燈的漁船駛入工程船之間停下，一艘無亮燈的快艇同時靠近漁船，漁船上約3名男子用吊臂將貨物運至快艇上。關員隨即採取行動，走私分子跳上快艇逃走。

走私客登四引擎快艇 極速駛離港水域

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸稱，海關特別部署兩艘高速截擊艇，現場及香港水界的直線距離少於4浬，快艇裝貨後駛離本港僅需4分鐘，惟走私分子無採取直線逃走，反而在限制區內左穿右插，經過10分鐘追截，快艇最後由機場以西離開香港水域。黃雅綸續稱，走私分子近期加大快艇的體積，並採用較大馬力的舷外機，以提升船速至每小時40至50浬。涉案快艇長度超過10米，裝有4副合共1200匹的舷外機，估計時速可超過60浬。

另檢電競產品海參花膠 涉逃稅4200萬

海關在漁船上檢獲市值約5000萬元貨物，包括2300萬元電子產品及零件，部分用於電競及屬最新型號；另檢獲高價食材如海參及花膠，以及化妝品和手袋等。海關今次亦檢獲140公斤、市值約210萬元的琥珀原石。胡偉軍指出，過去20年海關破獲7宗走私琥珀案件，檢獲約500公斤琥珀，海關相信內地對琥珀製成的首飾及工藝品有龐大需求，而根據網上資料，有人相信琥珀有殺菌消毒和辟邪作用，令不法分子選擇走私琥珀。據悉，琥珀貨源來自俄羅斯及波羅的海。若走私這批5000萬元貨物得逞，相信可逃稅4200萬元。

海關亦發現，走私分子放棄利用傳統快艇走私方法，轉而利用不起眼的漁船，將貨物運至機場水域，漁船化身海上流動倉，待凌晨時分聯絡快艇交收。行動中海關亦發現走私集團在機場以北水域，部署俗稱「曬水艇」的船，反監視執法人員。

今年破30海上走私 按年增兩成

胡偉軍續說，海上走私有上升趨勢，截至前日，海關今年破獲30宗海上走私案，較去年同期25宗上升20%；今年檢獲市值近1.8億元走私貨品，較去年同期上升30%。