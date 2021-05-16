警旺角「犁庭掃穴」 拘31人最小13歲

搗通菜街毒窟 主持及12客被捕

警方搗破一個位於通菜街的懷疑毒窟，拘捕涉嫌經營毒窟、販毒及管有偽鈔的42歲李姓女子，另外12名男女（19至63歲）涉嫌吸食或注射毒品被捕，其中一名外籍漢同時涉未能出示身分證明文件。警方檢獲約33.2克懷疑海洛英、約1.6克懷疑冰毒、約8.9克懷疑大麻、約260粒懷疑咪達唑侖、一批吸毒工具及兩張懷疑偽鈔等，檢獲毒品市值約6.1萬元。

警方另破獲新填地街一個賭場，拘捕涉嫌經營賭博場所的36歲蔡姓本地女子，另5男4女賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕。另外，探員根據線報搜查區內一間夜總會，拘捕52歲林姓女子，她涉嫌違反「限營業令」，其餘兩男兩女涉管有危險藥物被捕。

夜總會涉違限營業令

此外，警方巡查區內15間麻將館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所，票控9人涉違反限聚令，向他們發出定額罰款通知書。另外，17人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》而被口頭警告。

行動中警方亦拘捕兩名13歲及19歲男子，涉嫌與上月23日區內一宗搶劫、刑事恐嚇、刑事毁壞及襲擊致造成實際身體傷害案件有關。另一名男子疑經營派對房間，涉違反「限營業令」被捕。