龍尾人工泳灘仍未開放 毗鄰泥灘「水濁傳臭」

環署測試泳灘水質佳

記者昨午到訪龍尾泳灘及附近泥灘，泳灘四周被圍封，入口處有穿反光衣地盤職員駐守，曾有人嘗試闖入，隨即被要求離開。附近泥灘則出入暢通無阻，不少市民一家大細來摸蜆及嬉水，有10多人在泥灘嬉戲。

富善邨居民30歲周先生與朋友陳先生昨日到泥灘對出海域學潛水。周先生從小在大埔長大，經常在泥灘附近遊玩及觀察海洋生物。他近年來見證該處風景今非昔比，憶述數年前在泥灘附近見到海星及海參，「感覺很深刻」，但近年已難復見；昨日學潛水下潛3至4米，才再找到海星及珊瑚等蹤影。

街坊批人工灘無謂 憂生物消失

周先生認為人工沙灘「好無謂」，香港很多天然沙灘，泥灘有其自然生態特色，但政府只顧建設娛樂設施，反問「為何不是保育泥灘，教育公眾愛護海洋」，批評人造沙灘工程後，附近水質變得更渾濁，潛水後上水感到有一層油覆蓋身體。他預計沙灘啟用後，吸引更多人入大埔嬉水及摸蜆，更易污染附近水源，慨嘆「泥灘（海洋生物）可能會無晒」。

陳先生昨在泥灘附近浮潛，他沒有聞到海水有臭味，但發現接近人工沙灘防坡堤的海水較渾濁，遠離防坡堤水域的水質較清澈，可見很多小魚游動。

一家三口來摸蜆的謝太說，相比其他摸蜆的地方，該處海水有異味，但不知原因。謝先生則希望人工沙灘盡快啟用，方便北區居民游泳，而一家人過去數個月曾在此處嬉水，未有發覺泥灘水質有變化。

龍尾泳灘仍未正式開放，環保署未有在網頁公布龍尾水質等級。環保署表示，已在龍尾泳灘設置新的採樣站點，為全面進行常規水質監測作準備。康文署只稱龍尾泳灘的主要工程大致完成，未有交代開放日期。

守護龍尾大聯盟成員關祝文1月初兩度於深夜到龍尾毗鄰的泥灘，發現水質渾濁，海水傳來陣陣臭味，但較施工期間最惡劣的時間相對改善，估計因為龍尾泳灘工程已大致完成，已有一段時間沒有鋪沙，水中見到食物鏈較低層的微生物重現，例如一些甲殼類動物、魚苗或蝦等，反映該處水域的生態有恢復迹象。不過他稱泥灘水質仍渾濁，「涉水而行會揚起大量懸浮固體，幾乎什麼也看不見，晚上用電筒照射，會吸引到一些趨光微生物靠近，顯示水中微生物增加，是好事」。

關注組盼開泳灘 減市民干擾泥灘

不過，他本月初在泥灘未有發現管海馬，稱早前仍見到有體長只有3至5厘米的細小的管海馬棲息，估計上周水質較差，能見度欠佳，故未發現牠們的蹤迹。

關祝文稱近月未有為泥灘生物做詳細統計，粗略估算該處仍有數十種生物，但較泳灘於2017年12月動工前錄得的400種生物大減；他又指錄得最多生物出沒的水域已變成泳灘，餘下的泥灘物種略少，他希望泳灘盡快開放，吸引在泥灘上捕捉海洋生物的市民「返回」泳灘，減少人為干擾。

明報記者 馬耀森、丘萃瑩

（城市保育）