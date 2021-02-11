戰前轉角唐樓 彌敦道190號面臨拆 同類全港僅3幢 學者：美學價值高或可評「一級」

油尖旺區議員陳嘉朗上周五（14日）在facebook上載一封屋宇署4月9日向有利大樓業主立案法團發出的信。信中提及，建築事務監督根據《建築物條例》，批准了一份整幢彌敦道190號拆卸工程的建築圖則；擬進行的拆卸工程，可能會影響彌敦道184A-188號有利大樓及彌敦道190號的共用牆。

三級歷史建築

屋署已批圖則 稱工程需另申請

土地註冊處資料顯示，彌敦道190號的業主為大生地產發展有限公司；據大生網頁，位於彌敦道186號的有利大廈也是大生的物業。彌敦道190號在2018年9月獲古諮會評為三級歷史建築，在1937年前建成，屬香港1444幢歷史建築物之一；根據古諮會2018年會議紀錄，業主曾在公眾諮詢期間提出反對。

發展局回覆本報查詢表示，發展局文物保育專員辦事處和古蹟辦於今年2月接獲屋宇署通報，得悉彌敦道190號業主委託的認可人士已向屋宇署呈交該地段的拆卸圖則。文物保育專員辦事處和古蹟辦就有關圖則從文物保育角度向屋宇署提供意見，並聯絡業主代表向其介紹政府提供的經濟誘因，以鼓勵保育，現待業主回覆。屋宇署回覆稱，《建築物條例》內列明建築事務監督可予拒絕建築圖則（包括拆卸圖則）的情况，由於有關認可人士就彌敦道190號提交的拆卸圖則申請不屬當中任何情况，建築事務監督遂按《建築物條例》於3月批准圖則。署方稱有關人士如欲開展拆卸工程，需按《建築物條例》另作申請。本報並向大生地產查詢，正待回覆。

有長廊式露台

1930年代落成 裝飾藝術風格

曾任古諮會委員的港大建築保育副教授李浩然稱，該幢唐樓屬裝飾藝術風格，既有騎樓又有露台，且單幢轉角，建築美學價值高，在現今香港罕有，「有條件成為一級歷史建築」。他說，本港現有同類型的建築是同被評三級歷史建築的灣仔史釗域道6號，及屬二級的太子道西190-204及210-212號唐樓群（見表）。

長春社文化古蹟資源中心在facebook表示，彌敦道190號唐樓是香港目前僅存3幢有長廊式露台的轉角唐樓之一。長春社稱整幢唐樓設計糅合各種中、西式建築風格，充分體現當時中西合璧的文化特色，對或被拆卸非常關注。

佐敦居民何女士說，每日經過彌敦道190號唐樓，形容該建築「好靚」，風格少見，若清拆很可惜。她認為政府在保育文物上「無乜牙力」，就算為建築物業主提供經濟誘因，但未必大於重建的效益，或難以說服業主不要清拆。位於彌敦道190號的玩具商店「Let'sGo」的職員說，未收到清拆消息。有利大廈地舖龍城大藥粧的負責人姚先生說，開店10多年來不知鄰廈是歷史建築，政府應多宣傳。

明報記者

（城市保育）