馮可立安息禮 子籲延續精神：為所愛香港努力

張炳良楊森扶靈 羅致光到場

馮可立的安息禮拜昨午在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，張炳良、麥海華、民主黨前主席楊森等人扶靈。馮可立兒子冠之憶述，父親1979年為油麻地艇戶爭取權益被捕，屬其人生里程碑，1980年代香港處於回歸過渡期，父親經常說「假民主都要當真民主咁做，社會先會有改變」。他說父親一生為公義、弱勢發聲，盼大家延續其精神，為所愛的香港努力。

勞福局長羅致光亦有到場，他在紀念冊上撰文稱，早在40多年前修讀社工碩士、參與社工活動時認識立叔，而最後一次合作是2014年政改討論，他與立叔同是「18學者方案」的成員，形容「一代社工，就此離去，茫然若失」。

與立叔早於1971年在港大結識的張炳良形容兩人是心靈互通的「戰友」。他說立叔早於1970年代已覺單靠示威不夠，故同組「社會政策行動中心」，1980年代一同成立團體「匯點」，提倡「民主回歸」，1990年代參與民主黨創黨。他說立叔不急於一時之勇，講求有理有利有節，又說立叔近年甚少講話，除因身體抱恙，亦因時局變幻，增添惆悵，其離去是「一個時代的過去」。

麥海華：和理非策略成社工楷模

麥海華在台上稱，立叔曾抬棺材抗議，獲時任布政司姬達約見，爭取到艇戶獲安置上樓，又曾爭取修訂《公安條例》，後來放寬至30人集會不用申請，惟時移世易，日後能否以抗議爭取權益，只能拭目以待。他說立叔的和平、理性、非暴力策略成為社工楷模，在目前以國家利益至上、國家安全為首要關注的局勢下，可能要重新思考這種溫和手法，而立叔的離去可能象徵一個和平抗爭時代的終結。

社區組織協會副主任施麗珊發言時道，立叔1978年出任社協主任，曾提到社區工作者要「一粒沙看天下」，不單要體會弱勢社群困苦，更要系統性分析問題背後的社會結構因素，改革社會制度。

對於外界有感集會自由收窄，在場的長者安居協會主席方敏生稱大家更要繼續爭取，繼續為公義及不公平事發聲，任何形式的堅持和堅守亦要盡量去做。