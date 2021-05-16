劉進圖：限制言論法例「排山倒海」 需更清晰表達出版意圖

金堯如新聞基金管理委員會昨舉辦「新規限下的新聞自由」網上研討會。劉進圖表示，新聞工作者面對《港區國安法》的「飄移紅線」，且限制言論自由的法例正排山倒海般到來，包括已通過的公職人員宣誓條例、持續收緊的查冊制度，以及政府正研究的禁起底法、假新聞法等，對言論自由構成很大威脅。

劉說，新聞工作者難以完全避免法律風險，或要透過更清晰地表達出版、發布意圖來減低法律風險，包括採取合理步驟核實資訊，讓被批評一方有機會回應，行文客觀中立等，並要將這些意圖「畫公仔畫出腸」。

報評會設小組研「假新聞法」

另外，香港報業評議會前晚改選新一屆執行委員會，連任主席的律師會會長彭韻僖表示，關注政府研究制訂「假新聞法」，該會通過成立工作小組，研究立法的利弊、比較各地做法、蒐集不同持份者意見等，再向政府反映。

報評會於2019年11月至2020年10月接獲146宗投訴，較上一年度的59宗多近1.5倍，其中123宗投訴涉及報道失實、誤導或偏頗，內容主要涉及反修例風波及新冠疫情的新聞；侵犯私隱及淫褻不雅的投訴分別有2宗及3宗。