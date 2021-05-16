領金堯如新聞獎 談YouTube《鏗鏘集》被刪 蔡玉玲嘆反修例報道全消失

稱400集YouTube舊片刪剩50集

港台《鏗鏘集》「反修例運動系列」和「7．21誰主真相」分別獲第11和第12屆金堯如新聞自由獎的「電台電視組」大獎，由於去年受疫情影響，兩屆頒獎禮昨一併舉行。蔡玉玲領獎時說，《鏗鏘集》在2019年製作49集報道，其中25集與反修例運動有關，現時《鏗鏘集》在YouTube上的影片已由400多集被刪至剩下50多集，反修例相關報道全部消失，感到唏噓。

難過成員不能領獎

鄭思思：新聞自由處「黑暗隧道」

鄭思思說，對團隊其他成員不能領獎感難過，唯有用玩偶代表團隊領獎。她說不認為香港新聞自由的未來是光明、有希望，「我覺得我們整班記者好像入了一條隧道，由光走入黑，而那黑暗可能是無盡頭、甚至完全見不到光明的。但這段時間我感受到，隧道很黑，但入面其實有很多人，雖然我們想不到前面的光明何時才能走出去，但一定有很多人在一起，只不過因為好黑、大家不敢出聲，所以我們不知道大家在這裏。我覺得前方的時代，我們要更多連結，告訴大家我們都一起行……多黑的隧道，裏面都有很多人、甚至很擠迫的，大家是不用擔心的」。蔡玉玲事後在社交網站表示，鄭思思分享時，見到在場的《蘋果日報》記者流下眼淚，「不要緊，哭吧，我們都在一起」。

評審嘩然：首有機構退賽

港台：檢討期間不會領獎

港台早前宣布退出參與獎項提名，金堯如新聞基金管理委員會秘書麥燕庭昨表示，此次是首次有機構要求退賽，令人感到嘩然及不理解，但當時已完成評審，且獎項是獎勵新聞工作者，榮譽並非歸於機構，故機構的決定不影響作品是否得獎。

本報向港台查詢有否要求員工不要出席頒獎典禮。港台重申，正檢討各方面的運作，其間不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名及不會領取相關獎項，強調港台節目的知識產權屬港台擁有。