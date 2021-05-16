黎智英凍產 陸委會：港營商風險增 記協稱政府近日如打「心理戰」 礙《蘋果》運作

梁振英：壹傳媒明開市就停牌

證監會未回應

全國政協副主席梁振英在facebook稱，黎智英不僅是壹傳媒大股東，亦是壹傳媒運作所需資金的最大提供者，其財產被凍結，銀行會要求壹傳媒馬上清還借貸，供應商會停止賒數，「壹傳媒股票在明日開市時就要停牌」。本報向證監會查詢壹傳媒集團會否停牌或有其他指示，至截稿前未獲回覆。

民主黨創黨主席李柱銘和前主席何俊仁昨早到赤柱監獄探訪黎智英。本報向何俊仁查詢黎會否向原訟法庭申請解凍財產，他稱私人對話不能透露。

張劍虹日前稱《蘋》非犯罪組織

梁質疑遊行送標語反政府

壹傳媒行政總裁張劍虹前日稱，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》運作及資金財務絕不受影響。有傳聞稱《蘋果》於7月1日前會被取締，該報日前開員工大會，張劍虹強調該報不會自行「執笠」，《蘋果》不是犯罪組織，而是新聞機構。

梁振英昨在fb問張劍虹，每逢大型反政府活動，《蘋果》就隨報附送遊行用標語，黎智英也是香港反對黨派的最大金主，公然要求美國制裁中港，「《蘋果日報》真的是新聞機構嗎？」他質疑《蘋果》在過去兩年是顛覆性政治組織，「你認為《蘋果日報》員工到今天還不應該擔心嗎？」

壹工會：盡用現有空間盡力行

壹傳媒工會發言人林偉聰昨接受查詢稱，同事一直有憂慮公司前景，但不是由前晚保安局凍結黎智英股份開始，而是早前警務處長鄧炳強點名或不點名對報道的批評或官媒的針對。他說不懂評論保安局做法是否取締《蘋果》的第一步，而引用國安法凍結財產是史無前例。他稱有同事辭職，但從工會角度認為每名同事自己會衡量風險。他昨出席金堯如新聞自由獎頒獎禮代表公司領獎時說：「明年今日不知是否仍有《蘋果》，是否仍有這個頒獎禮，是否仍有《鏗鏘集》，盡量用現有的空間，盡我們的努力一步一步行。」

記協主席楊健興說，政府近日透過不同方法，包括黎智英的案件，到近日鄧炳強多次投訴《蘋果》報道是假新聞，甚至點名或不點名稱即使不違反國安法，也要用其他法律處理，對報館員工造成很大心理威脅和恐慌，儼如用「心理戰」打擊報館士氣。

中大新聞傳播學院傳播法律兼職講師劉進圖昨出席金堯如新聞基金論壇時表示，暫見不到《蘋果》員工會如何因黎智英案或國安法而受牽連，短期內較大風險是因創辦人資金被凍結而影響貸款，影響公司運作。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676