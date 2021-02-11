【Emily】鄧飛論一人一票：人人要智商一樣 又要可預測未來 羅健熙：叫車公情何以堪

【明報專訊】民主選舉係咪公平公正，呢個確係一個政治或者哲學嘅問題。通識科教師出身嘅教聯會副主席鄧飛，噚日就喺社交媒體發表議論，將「民主」同「智商」掛鈎，話一人一票民主有幾個假設，包括：「每個人智商都是一樣」、「所有人都是理性」、「每個人都能預測未來」。有網民就留言問佢，到底邊一門民主理論話民主選舉前提係所有人智商一樣？有網民仲話，若果以智商決定有冇投票權，「鄧飛之流就唔應該有投票權喎」，仲反問若以「智商」同埋「理性」去做投票資格，咁全民係唔係都要做個智商、心理測驗，及格先可投票？
網民：係唔係要全民智商心理測驗
鄧飛原文係話要反駁「教協的謊言」，批評教協會長馮偉華日前撰文，話人大常委修改香港選舉制度喺「開民主倒車」，話教協呢種說法，「完全暴露出教協民粹主義的思想」。鄧飛其後再拋出佢嘅政治理論，提到一人一票選舉要有上述3個假設，話「一人一票選舉才是公平公正只是民主的迷思」。
對於鄧飛嘅理論，民主黨主席羅健熙喺網上評論，諷刺「建制派爭做首席智將，競爭十分激烈」。阿熙話，好彩民主係冇鄧飛所講嘅前設，否則「社會總有鄧飛呢類智者存在，會連累到社會上所有人」。阿熙又抽水反問，「如果人人都可以預測未來都竟然係一種（投票）條件，你叫車公情何以堪？」