政府擬修例管「無人車」 測試使用人車皆須領牌

現時無發牌框架 目標明年交草案

運房局表示，現行《道路交通條例》及附屬法例旨在規管傳統汽車，因此無人車在現行法律框架下，無法在港登記及領牌。為便利業界測試無人車，運輸署2017年起會按個別情况，審批每項無人車測試，並發出「車輛行駛許可證」，截至上月底署方已向6個機構就11部無人車發出「許可證」。

不過，當局承認以「許可證」監管無人車的制度存在局限，只屬暫時性質，隨着無人車的技術日趨成熟，預期無人車將廣泛應用，指「許可證」制度難以用作規管無人車的工具，必須更新規管制度為無人車發牌。

當局稱，由於無人車技術不斷發展，目前仍未有完整國際標準，現階段將所有詳細技術和操作要求納入法例並不可行，建議先建立彈性規管制度，包括在現行《道路交通條例》下訂立一條新的附屬法例，並設立新的規管框架。新框架下，任何人均須獲運輸署長發出「運作牌照」，才可在道路上測試或使用無人車；無人車亦須通過檢驗並獲得「許可證」才可使用。新的附屬法例亦會訂明無人車的申請程序、保險、紀錄保存、事件報告及調查等要求。

制訂無人車設計維修守則

當局表示，由於現行道路交通條例禁止司機在未「熄匙」和「拉手掣」情况下離開車輛，有關條文仍適用於無人車，故建議修訂法例，賦權署長可豁免無人車司機遵守《條例》，署方會按個別情况批准豁免；並賦權署長發出《實務守則》，制訂無人車的設計和構造、網絡安全、維修等方面的詳細技術及操作要求。