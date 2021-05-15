涉窺兒子派位成績 教局主任罪脫

官：未證有不誠實獲益

根據控辯雙方承認事實，被告彭偉傑（57歲）於2016年8月向教育局申報，就讀藍田一小學的兒子為2015至17年度中學學位分配辦法的申請人。該小學會將學生小五下學期及小六上下學期的成績呈遞教育局，被告於案發期間先後10次登入教育局名為「教育資訊系統」載有的「中一學位分配系統」數據庫，取用共128名學生的成績等資料，其中4次不包括兒子的紀錄，被告及後被發現家中電腦試算表記錄涉案資料。

裁判官杜浩成裁決時稱，被告透過系統獲取兒子同學的全名、身分證號碼及分數等個人資料，無疑是頗大程度侵犯別人私隱，或有違反部門指引，不過法庭要考慮的重點，在於被告行為背後有否不誠實地獲益，但按照教育局證人證供，被告單靠該些成績資料，不足以準確判斷如何選校，隨時弊多於利，故認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告全部罪名不成立。

【案件編號：KTCC1555/20】