港聞

港聞二

涉窺兒子派位成績 教局主任罪脫

【明報專訊】教育局教育主任涉於2016至17年間，先後10次取用教育局「教育資訊系統」內的「中一學位分配系統」電腦數據庫，窺看兒子中一派位相關校內成績，被告否認10項不誠實取用電腦罪，昨在觀塘裁判法院被裁定表證成立，在被告不自辯亦不傳召證人下，案件同日裁決。裁判官認為，雖然被告此舉或侵犯他人私隱，甚至違反部門指引，但控方無法證明他有不誠實獲益，故裁定被告所有罪名不成立，兼得訟費。

官：未證有不誠實獲益

根據控辯雙方承認事實，被告彭偉傑（57歲）於2016年8月向教育局申報，就讀藍田一小學的兒子為2015至17年度中學學位分配辦法的申請人。該小學會將學生小五下學期及小六上下學期的成績呈遞教育局，被告於案發期間先後10次登入教育局名為「教育資訊系統」載有的「中一學位分配系統」數據庫，取用共128名學生的成績等資料，其中4次不包括兒子的紀錄，被告及後被發現家中電腦試算表記錄涉案資料。

裁判官杜浩成裁決時稱，被告透過系統獲取兒子同學的全名、身分證號碼及分數等個人資料，無疑是頗大程度侵犯別人私隱，或有違反部門指引，不過法庭要考慮的重點，在於被告行為背後有否不誠實地獲益，但按照教育局證人證供，被告單靠該些成績資料，不足以準確判斷如何選校，隨時弊多於利，故認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告全部罪名不成立。

【案件編號：KTCC1555/20】

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