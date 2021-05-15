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上水渠署地盤工猝死 遺3妻3女

【明報專訊】一名工人昨晨於上水渠務署石湖墟淨水設施工程地盤工作，至近中午休息時猝死。渠務署稱對有工人離世深表難過。

事發昨早11時許，一名工人於上水祝運街15號附近一個渠務署地盤休息期間暈倒昏迷，工友見狀報警。救護員到場把事主送院搶救，惜終告不治，死因有待驗屍確認。根據現場地盤門外工程資料顯示，該地盤正進行渠務署石湖墟淨水設施工程，自2019年起開始第一階段主體工程建造。

渠務署稱事主為負責吊運工作的承建商工人，昨早約11時半休息時不適暈倒。地盤安全主任即時召喚救護車將他送院，其後證實不治。該署對有工人離世深表難過，並會與承建商群利-俊和聯營體盡力向死者家人提供適切協助。

現場消息稱，62歲姓吳男事主為鐵器工，日薪約1500元，昨晨8時半起開工，至11時半午飯前感胸口痛不適後休息，惟休息時突然昏迷。有工友形容死者平日「聲大大」中氣十足，「唔似有病」，對吳突然猝死感難過。

死者的二嫂表示，吳身體一直健康，有3個妻子及育有3名女兒，其中兩名妻子身處內地，第三名妻子則前來北區醫院內助查及認屍。二嫂稱死者長女已30餘歲投身社會工作，另外兩女仍然就學，親友之間雖然關係熟稔，但甚少過問死者家事，不清楚現時其家庭經濟狀况。

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