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啟德城巴22M線 最快第三季變電動巴

【明報專訊】政府計劃於啟德區內增設6條電動巴士、電動小巴路線，新巴城巴正於啟德郵輪碼頭巴士總站興建兩個充電站，預計第三季落成，屆時來往九龍城至啟德郵輪碼頭的城巴循環線22M，將率先全線採用電動車。

視乎客量調動柴油巴

城巴22M預計最快第三季全線採用電動車，新巴城巴表示屆時將有3架單層電動巴輪流運行，料每晚充電3至4小時，電量足夠運行180公里，能行走約10小時。根據運輸處資料，現時22M最繁忙一小時的載客率只有20%，新巴城巴預計，單層巴士暫足以應付客量，但路線如按運輸署建議延長至土瓜灣，或郵輪碼頭恢復上落客後，會再視乎客量，調動雙層柴油巴輔助。

中環擬增建充電站

新巴及城巴早年已有10輛電動巴投入運作，主要行走中環路線，新巴城巴稱，或考慮在中環另建充電站，但由於所需電量較多，選址必須於巴士總站或公共交通交匯處。

另外，港鐵屯馬線料第三季通車，城巴於啟德的路線亦將調整，其中來往啟德及西九龍站的城巴20A路線，按建議將改經尖沙嘴、太子一帶。當區區議員張景勛相信，路線能切合當區居民需求，但認為啟德區內路面交通仍需繼續加強，例如將有多個私樓樓盤落成的沐泰街，步行至港鐵啟德站需約20分鐘，惟仍未有任何巴士覆蓋。

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