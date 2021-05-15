還押者倍升 赤柱縮在囚者探監時段為荔枝角收押所分流 邵家臻：規劃欠妥犧牲家屬利益

懲教：調配資源增收容額

懲教署昨表示，因應赤柱監獄還押在囚者數目持續上升，探訪室資源有限遂改變探訪時間，會留意改變後情况適時調節。署方現正調配內部資源，增加還押在囚者收容額，以紓緩赤柱監獄及荔枝角收押所情况。

探訪定罪者全日改下午 還押者不變

懲教署規定，定罪在囚者每月可接受探訪兩次，限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。至於還押者，則可每天接受探訪一次，限時15分鐘，每次不得超過兩名探訪者。赤柱監獄原本開放上午9時至下午5時，供親友探訪已被定罪囚犯，下周一起改為下午2時至5時；還押者探訪時間則不變，維持上午8時半至下午1時。赤柱監獄作出上述更改後，將與荔枝角收押所安排一樣。

懲教署網頁顯示，荔枝角收押所收容額為1484人；據署方去年12月31日統計數字，荔枝角收押所內定罪及還押者分別有406人及1119人，實際已超出收容額。至於赤柱監獄的收容額為1511；去年12月31日，監獄內的定罪及還押者分別有904人和475人，而還押人數已較前年的252人升近一倍。

邵家臻表示，赤柱監獄本身設計是收容定罪者，但近年接收的還押者愈來愈多，他甚至聽過前線職員戲謔，「𠵱家係赤柱收押所，唔係赤柱監獄」，埋怨聲起。對於親友未來只可在下午探訪已定罪囚友，他批評懲教署沒有妥善規劃，「多了還押者的趨勢不是今天的事，為何不作出更好的規劃？要由家屬付出代價？由在囚人士去付？」

蔡耀昌表示，曾收到家屬投訴，稱最近早上到赤柱監獄，等了3小時才可探訪，其間見到許多其他親友等候，有人比他遲來卻早點探訪。他認為，唯獨縮減赤柱監獄的探訪時段，對有關囚友和家屬不公平，批評署方沒思考其他處理方案。