被拒代泊後指罵休班警司 兩男刑恐罪脫

被告黃日連（55歲）及薛飛（43歲）被控今年2月27日在尖沙嘴天文台道刑事恐嚇陳昕，他們案發時受僱於福臨門飯店做代客泊車。

被告粗口指罵 拍下事主父子照片

警司陳昕出庭供稱，當日傍晚他因不熟路駛進倔頭路，故將車停在路旁致電別人問路。兩被告上前詢問去向，並叫他放下數十元讓人泊車，陳反問是否一定要給他泊車，首被告說「唔係，關心你架車啫，好人當賊扮」，不熟廣東話的次被告亦稱「關心你架車啫，咁╳串，無人話一定要畀我哋泊」。陳謂兩人態度不友善，遂報警。

兩被告看到陳報警，以粗口罵他「又要驚又要搞事」，又圍着車子拍照，拍下他和兩個兒子的照片，首被告之後說「你出晒名啦，成個尖沙嘴都識你架車！」；次被告走近並以普通話說「你去大陸畀人打╳死呀！」。陳此時開手機拍片，表示「你講多次呀」，次被告重複句子，陳稱擔心兩人往後會對他和兒子不利，又擔心到內地探親時會受襲。兩名軍裝警很快接報到場，其後再有反黑組警司和警員到場。

事主逆線停泊 官：不排除不滿此行為

辯方大律師馬維錕盤問稱，陳當時是逆線停泊，地下有雙黃線和黃格斜線，陳承認。辯方又稱，一名警員曾表示「dispute settled （紛爭已解決）」，但陳反駁警員道「呢個係刑恐，無得settle！」陳承認有此事，但否認曾說「無得settle」。辯方問陳反黑組是否他叫來，有否向軍裝警說「叫你哋呀頭嚟」，陳均謂沒有。

兩被告不作供及不傳召證人，暫委裁判官余振邦即日裁決。余官稱，陳逆線在雙黃線及黃格停車，案件需考慮其使用路面的問題和態度，他不排除首被告說「關心你架車」和「成個尖沙嘴都識你」是與其泊車行為有關。至於次被告所言，可解作若陳到大陸，如此泊車行為和態度，可能會被當地人打；且片段所見次被告應陳要求才重複這句說話，不排除他是衝口而出，終裁定兩人罪脫。

【案件編號：KCCC639/21】