男生遭割頸劏肚案 內地漢囚6年4月

官斥有意圖殺害 爭吵後大可離開

報稱廚師的柳國升（現24歲）承認2019年10月19日在港鐵大埔墟站入口，意圖使男子X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該男子。

法官陳慶偉表示，2019年社會事件期間發生多宗毫無意義的暴力事件，本案只屬其中一宗，但無論各人政治信念如何，當他們使用暴力便須受到譴責，形容暴力不會解決任何政治分歧，只會令衝突升溫，甚至導致傷亡。

指社會事件中多無意義暴力事件

陳官引述多宗案例表示，有意圖而傷人罪刑期一般介乎3至12年，法庭量刑時亦需考慮施襲者有否預謀、武器種類、施襲程度、施襲者是否執意襲擊及受害人傷勢等因素。

陳官認為，被告來港後隨即買刀，當日更故意前往大埔墟站一帶，當時有預謀犯案，批評被告與其他人在隧道爭吵後，大可離開現場，被告吸煙後卻選擇折返隧道，毫無意義地向毫無防衛能力的年輕人施襲，認為行為並非一時衝動，被告的警誡供辭亦顯示他意圖殺害對方，認為被告罪責水平偏高。

讚的士司機帶被告到警署 「社會應道謝」

陳官特別讚揚當日將被告帶到警署之的士司機，形容他當時表現冷靜和勇敢，假如社會沒司機協助，可能要花費較長時間才能緝拿被告歸案，認為社會應向司機道謝。

陳官又說，雖然被告父親向法庭呈上長篇求情信，要求法庭仁慈輕判兒子，但法庭無法答應父親請求，以10年為量刑起點，因被告當時自首減刑6個月，再因被告認罪減刑，判被告監禁6年4個月。

除本案外，將軍澳連儂牆亦曾發生斬人案件，當時50歲失業導遊曾持牛肉刀和菜刀與事主交談，其間一度情緒激動和大叫「我忍唔住」，繼而揮刀斬傷3人，導致3人受重傷，其中一名女記者更右肺萎縮一度命危。法官郭偉健最終判導遊囚45個月，但同時讚揚被告「高尚情操」，當時引起社會爭議。

【案件編號：HCCC225/20】

（反修例風暴）