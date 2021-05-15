港聞

港聞二

氣墊未覆蓋行人路 消防：欄杆阻擋 已盡近

【明報專訊】庭上透露，梁凌杰當晚從棚架墮下，倒臥在無救生氣墊遮蓋的行人路上。時任消防隊目陳志堅作供時承認知道梁凌杰可能不會跌在氣墊，但強調金鐘道有一排欄杆，阻礙消防員將氣墊搬近太古廣場外行人路。陳志堅又稱，消防處案發時只有統一大小的氣墊，而香港地方狹窄，有時只能將氣墊盡量放近企跳者，「希望佢跳出啲，跳到去氣墊」。

承認知道梁或不會跌在氣墊

現已退休的陳志堅表示，前年6月15日下午4時許接報到場，與同事在金鐘道地面張開氣墊，將氣墊「盡量靠近」危站男子的下方。死因研訊主任追問「盡量靠近」的意思，陳稱金鐘道行人路和行車線之間有一排欄杆，只好貼近行人路擺放氣墊。

稱行動重點在游說談判 已「做盡」

死因研訊主任、大律師葉志康提出擺放氣墊的不同方案，陳一概表示不可取。被問到有否考慮拆除欄杆，方便將氣墊搬上行人路，陳稱起碼要移除10條欄杆，「拆一條欄杆需要5分鐘，拆10條要50分鐘，萬一patient（肇事男子）跳下來，同事可能暴露於危險中超過50分鐘」。至於可否將氣墊直接放在欄杆上，陳認為氣墊的角度傾斜，男子墮下時可能反彈到附近石屎牆，造成更大傷害。

陳續稱，紙皮箱和牀褥都不是正常的保護裝置，難承受衝擊，無法充當氣墊使用。陳提及，消防員曾採用俗稱「糯米雞」的方法，以人手拉布接着墮樓者，但現已停用。陳強調，氣墊畢竟只是防護工具，拯救行動的重點在於游說和談判，從環境而言，消防員當時已「做到最盡」。

梁稱「行開」 警認為叫消防

此外，當晚最後一名與肇事男子談判的警司林景昇表示，因本案不涉刑事罪行，故由消防員擔任拯救行動指揮，而不是警員。林又稱，男子爬出棚架後，曾叫附近消防員「行開」。消防處長一方指出，根據書面供辭，林首先問男子「會唔會想我或消防員嚟幫你？」男子才表示「行開」。林在庭上解釋，消防員較靠近男子，他主觀上認為「行開」字眼是針對消防員。

（梁凌杰死因研訊第四天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕消防隊目 梁凌杰 墮樓 太古廣場 死因研訊 消防員 反修例運動

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