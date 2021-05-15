鄺俊宇憶梁凌杰哽咽 「最大遺憾未跟他說上話」

梁母安慰「做得好好喇」

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。鄺俊宇（圖，朱安妮攝）表示，當日下午在立法會大樓工作，外界流傳政府將暫緩修訂《逃犯條例》，至下午3時許，他收到市民就男子危站事件求助，「有人做傻事，鄺議員你救救佢！」他遂跑往太古廣場4樓平台，「一股腦衝去現場」，其間與律師伍展邦同行，嘗試接觸站在棚架的梁凌杰。

鄺俊宇在庭上以「凌杰」稱呼死者，不過他事前不認識梁凌杰和其父母，「佢姓甚名誰都不重要，見到佢展示橫額的文字，佢可能想以死明志，而我唔想任何人丟下性命，最好到現場幫忙」。他下午4時趕到肇事平台，首先向一名女警表明身分，稱有意與梁對話。惟女警請示上級後表示談判專家將到場，且封鎖範圍不適合游說，故拒絕。

被警拒後抵金鐘道喊冷靜

睹梁臥地「腦一片空白」

死因研訊主任問鄺俊宇，警方拒絕要求是否合理？鄺認為難以判斷，始終悲劇已發生，「我當然希望同佢（梁凌杰）講嘢，我最大遺憾就係，由頭到尾都無同佢講過一句話」。他自言想法老套，「無嘢比生命更重要」，希望對梁動之以情。被問有否發現梁手持鎅刀，他說不知情，但估計梁不會傷害他。

鄺俊宇表示，被警方拒絕後他便離開4樓平台，改到金鐘道行人路，嘗試向梁凌杰大叫「冷靜啲」，但該處與平台距離甚遠，他唯有折返平台，其間僅看到梁凌杰背面，無法直接溝通。直至圍觀者喊有人「跳咗落去」，鄺俊宇目睹梁倒臥氣墊旁邊，他頭腦一片空白，「嗰吓好崩潰，我處理輕生事件未試過失手」。

「人生最難受時刻 以為會平安」

說到此處，鄺俊宇沉思一會兒，聲線變得沉重，「我多麼希望佢無事，我一直唔想回應𠵱件事……好抱歉，係我人生最難受的時刻，我嗰日以為會平安，我只想每個人都平安，但嗰日我做唔到，係我一個好大的遺憾」。鄺俊宇自言以往處理過街坊企圖跳樓事件，而前年6月他在警民對峙場合擔任緩和角色，曾獲警員表達謝意；作為區議員和社工，他可作適當判斷。

鄺俊宇作供完畢，裁判官高偉雄特別感謝他匆忙上庭作證，「我考慮過是否要傳召你，可能有人唔想將悲痛再講一次，但講出來可以解開心結」。鄺形容事件對他造成很大遺憾及傷害，但他樂意出庭。聆訊下周一續。

【案件編號：CCDI-481/2019】

明報記者

■下周一（17日）聆訊預告：

˙現場最高指揮官、消防隊長王仕賢作供

˙王仕賢作供完畢後將傳召其他消防員

（梁凌杰死因研訊第四天）

（反修例風暴）