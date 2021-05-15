不欲參與政治選舉 紅會拒任選委

【明報專訊】政府就修改選舉制度修例，立法會法案委員會亦完成審議草案。不過，政府向立法會提交函件稱，香港紅十字會代表以不欲參與政治選舉為由，紅十字會拒任選委會當然選委及選委選民，港府要找來「人體器官移植委員會」的代表頂替。
港府改委「人體器官移植委員會」
中央修改選舉制度，選委會人數增至1500席，分多個界別，其中部分界別列明當然選委代表，部分指明團體則成為選民，可選出選委。按政府修例，香港紅十字會秘書原設定為醫學界選委，而香港紅十字會也是衛生服務界的「指明實體」，即可選出該界別選委。不過，政制及內地事務局指出，紅十字會在5月6日去信食衛局，拒絕參與選委會選舉工作，紅會的信件稱，會專注其使命，不會參與政治，也不會參加香港的選舉。
立法會早已完成法案審議，預計本月底三讀通過修例，但「臨門一腳」卻迎來紅會拒絕。政制及內地事務局昨日去信立法會，稱需要就法例提出修正案，食衛局提出由「人體器官移植委員會主席」，代替出任醫學及衛生服務界分組的指明職位。
按資料顯示，紅會贊助人為特首林鄭月娥，而主席是蔡永忠。蔡永忠為香港會計師公會前會長，並獲委任多項公職。
至於頂上選委工作的人體器官移植委員會主席是黃幸怡，她是美心食品有限公司的前顧問及法律總監、香港女律師協會前會長。