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應最高人民法院邀請 張舉能下周訪京4日

【明報專訊】政府昨公布，年初上任的終審法院首席法官張舉能下周訪京4日，到訪港澳辦、法工委、基本法委員會等部門，亦將與最高人民法院長周強會面。行會成員、資深大律師湯家驊稱，若京官員對香港司法制度有不太深入了解之處，可藉交流令雙方更了解對方看法。

訪港澳辦法工委 晤最高院長

張舉能今次是應最高人民法院邀請，在下周二至周五（18至21日）訪京，其間將參訪最高人民法院知識產權法庭、北京互聯網法院，討論科技應用及司法交流等議題，以及禮節性拜訪全國人大常委會辦公廳及法工委、基本法委員會、最高人民檢察院、司法部及港澳辦。其間，高院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢將陪同訪京。

翻查資料，終審法院前首席法官馬道立上任後首度訪京，到訪地亦類似，但未有拜訪最高人民法院知識產權法庭及北京互聯網法院，以及全國人大常委會辦公廳。當年馬道立由時任終院常任法官陳兆愷、司法機構政務長劉嫣華陪同訪京。

湯家驊稱，張舉能為司法體系最高人員，相信上京是因剛上任為首席法官，認為理所當然，冀若北京官員對香港司法制度有不太深入了解之處，可藉交流令雙方更了解對方看法。被問到建制近月常提「司法改革」，會否擔心張舉能此行受壓，湯稱《基本法》規定香港司法完全獨立，任何批評司法體制的建議，司法機構亦非常尊重、作適當改動應對批評，相信司法體制內部可處理任何對法庭不滿的投訴。

司法機構：諮詢委員會法官佔比較多

另外，司法機構建議引入「兩級制」處理法官投訴，在第二層加入社會人士與法官組成諮詢委員會，審視第一層由法官專責小組提交的報告，最後向終院首席法官給意見。立法會司法及法律事務委員會昨討論建議，新民黨主席葉劉淑儀、民建聯葛珮帆關心社會人士出任諮詢委員會的詳情。司法機構政務長梁悅賢回應稱，社會人士成員由終院首席法官委任，法官佔比較多，因諮詢委員會需要有相當比例的人熟悉法律程序；會委任無任何政治背景，且在其專業及公職範疇獨立並有公信力的人。

相關字詞﹕終審法院 張舉能 謝偉俊 葛珮帆 司法及法律事務委員會 投訴法官

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