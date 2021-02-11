港聞

港聞二

852郵報停運 游清源：國安法如刀架頸

【明報專訊】2013年創立至今近8年的網媒「852郵報」將暫停營運。創辦人暨總編輯游清源昨表示，除收入減少，《港區國安法》令員工感到「如刀架頸」，加上政府開腔表示研究立法打擊「假新聞」，決定停運，並已遣散約7名員工，游自己則仍會在YouTube及Patreon平台發表政見。

大搜捕立法打假新聞成要因

游清源昨於YouTube上載影片，宣布「852郵報」將暫停營運，他憶述原為《信報》副總編輯的自己「被辭職」後，於2013年與《信報》前同事創立「852郵報」，最初可聘員工到前線採訪，後因廣告削減而裁減人手，平台主要發布時事分析和評論文章，及後平台在YouTube上廣告收入增加，再加上反修例運動刺激，令其YouTube平台累積至現時的28.7萬訂戶。游說，自港區國安法去年生效，加上泛民、示威者被大搜捕，法例對同事「如刀架頸」，亦有同事家人憂慮，「叫他們不要再做（記者）」，加之最近政府亦開腔表示研究立法打擊「假新聞」，令游決定暫時停運「852郵報」。

難短期復運 個人仍會發表意見

游清源接受查詢稱，平台近期捐款收入減少，加上現時政治環境的無形壓力，不得不做出停運決定，他說公司現有約4名正職、3名兼職員工，已支付遣散費，「我畀凸了的」，又稱現時公司註冊仍在，他仍會透過YouTube及Patreon平台發表意見，被問到「852郵報」停運至何時，游稱短期內復運的可能較低。

除「852郵報」外，資深傳媒人李慧玲於上月在網台D100節目宣布因健康問題「封咪」。

相關字詞﹕游清源 852郵報

上 / 下一篇新聞

台來港檢疫明收緊 港星氣泡或再爆 梁子超：星疫情涉變種 免檢疫來港風險大
台來港檢疫明收緊 港星氣泡或再爆 梁子超：星疫情涉變種 免檢疫來港風險大
在星港人不等氣泡寧檢疫 旅社稱影響小 盼通關灣區
在星港人不等氣泡寧檢疫 旅社稱影響小 盼通關灣區
星一周71宗本地感染 加強限聚
星一周71宗本地感染 加強限聚
港府收緊檢疫酒店措施 倡入住率上限八成
港府收緊檢疫酒店措施 倡入住率上限八成
瑪麗擬打針送湯券 工會批利誘侮辱同事
瑪麗擬打針送湯券 工會批利誘侮辱同事
外展打針月中推 初期料接種科興 林正財：正審視16歲以下打復必泰 考慮外展入校
外展打針月中推 初期料接種科興 林正財：正審視16歲以下打復必泰 考慮外展入校
染變種菲女准保釋 月底偕印男再訊
染變種菲女准保釋 月底偕印男再訊
丹尼食品曾涉中毒仍中標 衛署：事件後符採購準則
丹尼食品曾涉中毒仍中標 衛署：事件後符採購準則
田飛龍籲民主黨清黨 倡黜極端路線者 羅健熙：看不到有人激進
田飛龍籲民主黨清黨 倡黜極端路線者 羅健熙：看不到有人激進
發起「十萬聯署」 羅冠聰籲英制裁港官
發起「十萬聯署」 羅冠聰籲英制裁港官
應最高人民法院邀請 張舉能下周訪京4日
應最高人民法院邀請 張舉能下周訪京4日
不欲參與政治選舉 紅會拒任選委
不欲參與政治選舉 紅會拒任選委
鄺俊宇憶梁凌杰哽咽 「最大遺憾未跟他說上話」
鄺俊宇憶梁凌杰哽咽 「最大遺憾未跟他說上話」
氣墊未覆蓋行人路 消防：欄杆阻擋 已盡近
氣墊未覆蓋行人路 消防：欄杆阻擋 已盡近
男生遭割頸劏肚案 內地漢囚6年4月
男生遭割頸劏肚案 內地漢囚6年4月
事主續發噩夢圖自殺 官嘆「生命已毁」
事主續發噩夢圖自殺 官嘆「生命已毁」
裁非妥為當選 李軒朗須付63萬訟費
裁非妥為當選 李軒朗須付63萬訟費
被拒代泊後指罵休班警司 兩男刑恐罪脫
被拒代泊後指罵休班警司 兩男刑恐罪脫
5歲女虐殺案 囚終身生父上訴
5歲女虐殺案 囚終身生父上訴
還押者倍升 赤柱縮在囚者探監時段為荔枝角收押所分流 邵家臻：規劃欠妥犧牲家屬利益
還押者倍升 赤柱縮在囚者探監時段為荔枝角收押所分流 邵家臻：規劃欠妥犧牲家屬利益
啟德城巴22M線 最快第三季變電動巴
啟德城巴22M線 最快第三季變電動巴
港台收粉末信 警：無危險成分
港台收粉末信 警：無危險成分
上水渠署地盤工猝死 遺3妻3女
上水渠署地盤工猝死 遺3妻3女
涉窺兒子派位成績 教局主任罪脫
涉窺兒子派位成績 教局主任罪脫
政府擬修例管「無人車」 測試使用人車皆須領牌
政府擬修例管「無人車」 測試使用人車皆須領牌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄧飛論一人一票：人人要智商一樣 又要可預測未來 羅健熙：叫車公情何以堪
【Emily】鄧飛論一人一票：人人要智商一樣 又要可預測未來 羅健熙：叫車公情何以堪
【Emily】fb貼連桷璋黑板相 譚爾培：永遠尊敬辭任同事
【Emily】fb貼連桷璋黑板相 譚爾培：永遠尊敬辭任同事
【Emily】林卓廷幫囚友申公屋做諮詢
【Emily】林卓廷幫囚友申公屋做諮詢
【Emily】建制組織fb發布政府未發消息
【Emily】建制組織fb發布政府未發消息