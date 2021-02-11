852郵報停運 游清源：國安法如刀架頸

大搜捕立法打假新聞成要因

游清源昨於YouTube上載影片，宣布「852郵報」將暫停營運，他憶述原為《信報》副總編輯的自己「被辭職」後，於2013年與《信報》前同事創立「852郵報」，最初可聘員工到前線採訪，後因廣告削減而裁減人手，平台主要發布時事分析和評論文章，及後平台在YouTube上廣告收入增加，再加上反修例運動刺激，令其YouTube平台累積至現時的28.7萬訂戶。游說，自港區國安法去年生效，加上泛民、示威者被大搜捕，法例對同事「如刀架頸」，亦有同事家人憂慮，「叫他們不要再做（記者）」，加之最近政府亦開腔表示研究立法打擊「假新聞」，令游決定暫時停運「852郵報」。

難短期復運 個人仍會發表意見

游清源接受查詢稱，平台近期捐款收入減少，加上現時政治環境的無形壓力，不得不做出停運決定，他說公司現有約4名正職、3名兼職員工，已支付遣散費，「我畀凸了的」，又稱現時公司註冊仍在，他仍會透過YouTube及Patreon平台發表意見，被問到「852郵報」停運至何時，游稱短期內復運的可能較低。

除「852郵報」外，資深傳媒人李慧玲於上月在網台D100節目宣布因健康問題「封咪」。