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田飛龍籲民主黨清黨 倡黜極端路線者 羅健熙：看不到有人激進

【明報專訊】中央修改香港選舉制度後，民主黨參選與否一直備受關注，全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍接受建制媒體訪問時，亦多番點評民主黨路向，包括指該黨需要「清黨」、將黨內極端路線者清理出去；又稱若民主黨最終拒參選，便證明已喪失溫和理性的基礎與立場、亦無與政府抗衡的優勢，政治光譜會進一步收窄，或最終逐漸消失。

民主黨主席羅健熙稱，看不到黨內有何人走激進路線，又稱若中央、特區政府認為應有反對力量，不論是否在議會，對方都應歡迎，又說田飛龍有評論的權利，但相信該黨不會因為其言論有何轉變，「我們做任何決定時，都是思考自己想走怎樣的路」。

田：民主黨拒參選 失理性基礎

建制媒體《堅雜誌》昨日刊登田飛龍訪問，田飛龍稱該黨設內地及政制事務委員會、加強學習中央政策，方向正確；又說泛民若經自我改造、符合愛國者標準，「在選委會方面也是有發展的空間的」。田飛龍又稱，若民主黨拒絕參選，證明10年間已喪失溫和理性的基礎和立場，成為壓力團體後，亦無與政府抗衡的優勢，政治地盤、光譜會進一步縮小收窄，「民主黨最後可能逐漸就消失掉了，因為他走不出一條鮮明的政治道路」。

狄志遠：非沒激進派便投溫和

田飛龍另外指出，即使民主黨不參選，部分選民不願投票予傳統建制派，這些選民會尋找新的利益代言人、代理人，若民主黨衰弱，會有新的非建制團體回應非建制選民訴求，並稱中間派在港有相當選民基礎，隨着「反中亂港」者出局，香港政治光譜將向中間移動。

新思維狄志遠表示，香港人一向務實理性，以往因社會事件令建制、泛民都變激進，若回歸實事求是的氣氛，溫和路線空間會較以往大。惟狄志遠稱，要吸引選民還需靠自身表現，「並非沒有激進派，便投溫和」，需靠論政能力取分。他又稱，一直認為民主黨參選是恰當，否則香港民主力量會萎縮，但亦稱該黨需檢視定位，包括手法、中港關係如何緩和對立。

稱建制若只顧搶位 路走不遠

此外，田飛龍亦提到建制派若只停留「搶地盤、搶席位」的層面，不回應中央、港人對其能力的要求，其政治道路走不遠，田續評「忠誠廢物論」，稱若「忠誠廢物」及「兩面派」再繼續蒙混下去，「他們出局是遲早的事情」。

相關字詞﹕田飛龍 羅健熙 修改香港選舉制度 民主黨

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