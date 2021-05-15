丹尼食品曾涉中毒仍中標 衛署：事件後符採購準則

稱去年隔離中心亦有供飯 無類似事件

衛生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威表示，挑選供應商採取政府採購的程序，供應商報價後，政府會檢視相關公司的菜單、儲存食物及運送食物的程序、有否質素認證等，才去選擇。他補充，經過2019年丹尼食品飯盒導致小學食物中毒後，該公司已符合上述因素。

鄺國威又表示，去年隔離中心的食品供應亦找過丹尼食品，並沒有類似中毒事件。

被質疑職員可吃外賣 「營友亦可叫」

鄭松泰質疑，檢疫中心員工是否與檢疫者一樣進食丹尼的飯盒，鄺國威回應稱，衛生署職員會在營內找附近一些食物供應商送外賣。鄭松泰不滿為何職員及檢疫者有不同待遇，鄺國威稱如果營友不滿意，可以叫外賣，民安隊人員會協助送入營內。

食物及衛生局長陳肇始說，會因應牌照及食品供應問題處理有關丹尼食品的檢控；對於食物中毒者的賠償問題，也會回去檢視法例研究。她其後補充，檢疫中心食物供應受限於政府採購規例，現在會再研究並更換食物供應商，另一方面得知不少檢疫者不滿營內Wi-Fi能否加強，亦會處理。

（疫情第四波）