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外展打針月中推 初期料接種科興 林正財：正審視16歲以下打復必泰 考慮外展入校

【明報專訊】新冠病毒疫苗接種計劃推出逾兩個半月，全港不足兩成人口已打針，政府計劃擴大接種計劃，本月中起為企業提供外展服務。疫苗接種專責工作小組成員林正財預計，外展服務推出初期會先打科興，之後再研究擴展至BioNTech（復必泰），而衛生防護中心轄下科學委員會正審視開放16歲以下兒童打BioNTech，盼暑假前有決定，日後可考慮以外展形式入學校打針。

公務員事務局昨證實，局方會積極將接種計劃以外展形式推廣至不同界別和行業，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種，預計本月中實施。發言人稱，外展服務會由營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供，可提供兩種疫苗。

林正財盼學童開學前完成接種

林正財表示，疫苗接種專責工作小組早前和社區疫苗接種中心營運機構開會，得悉部分機構收到企業查詢能否提供外展服務，且醫管局經驗發現外展能吸引更多人接種故決定推展，他估計初期會先打科興，因BioNTech需稀釋等，需較大場地。林說，科學委員會正審視BioNTech針對16歲以下兒童研究數據，他希望暑假前能批准兒童打針，以令7月或之前打第一針，便能趕及9月開學前完成接種。他又說日後也可考慮外展到學校為學生打針。

營運商：企業外展需150人打

營運源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務主席奚曉珠稱，該公司會參與外展打針，企業可向政府要求外展服務，政府會輪流派不同營運者提供服務，初步要求企業要有150人打針，但她相信政府會彈性處理。她說，政府會向營運者提供每針72元資助，金額與接種中心一樣，外展隊每日可獲額外1000至2000元交通津貼。奚認為，外展服務較方便公司員工接種，且若同事一起打針，相信可提高接種意欲。

不參與者：中心仍有位 效用成疑

官涌體育館接種中心醫務總監郭寶賢則認為，現時社區接種中心運作暢順，名額未用盡，認為安排外展服務有少許不合理，且若要外展到陌生環境打針需額外人手。他相信，未打針者非因不方便而不打針，對於外展能否鼓勵更多人打針有保留，該中心不會參與外展隊。

正與政府商討外展打針的機構包括港鐵。港鐵稱，政府曾就相關安排接觸過，但政府對接種場地和參與人數都有嚴格要求，仍在探討階段。銀行公會發言人昨稱，若會員銀行認為適合，可積極考慮按當局指引，預約團體接種，讓員工有多個選擇。

此外，食衛局長陳肇始昨表示，留意到美國食品藥物管理局批准12至15歲能接種BioNTech，港府正積極聯絡取得相關數據，盼能給予專家委員會審視，建議政府可把接種疫苗年齡降低。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕疫苗氣泡 疫苗接種計劃 BioNTech疫苗 科興疫苗 新型冠狀病毒

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