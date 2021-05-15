瑪麗擬打針送湯券 工會批利誘侮辱同事

有瑪麗醫院員工昨接獲信息，稱完成接種新冠疫苗可換禮物，已打第一針者可換一張價值30元湯券，打完兩針並湊足10名同事可換禮物籃，但信息未提及籃中有何禮物。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，大部分醫管局員工在疫情期間表現優秀，理應被獎勵，目前未打針的同事多是擔心安全及身體反應，有人想出用物質利誘同事打針，是侮辱自己智慧和侮辱同事，把同事當成貪心到把自身安全與物質相提並論。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，過往醫院為鼓勵員工打流感疫苗時亦曾送湯券，但新冠疫苗較新且未有全面臨牀數據，員工亦會擔心嚴重不良反應，「小恩小惠」對提升接種率無幫助。

醫局：各醫院聯網安排不同鼓勵活動

至於是否所有醫院聯網都有相關送禮安排、醫管局總部是否認同用禮物利誘員工打針，局方回覆鼓勵醫護人員接種新冠疫苗，除有不同安排方便員工接種疫苗外，醫管局及各醫院聯網亦安排不同宣傳和鼓勵活動。醫管局已有約2.4萬名員工打針，若以2019/20年度約8.45萬名員工計算，接種率約28%。

葉劉倡送禮券抽獎「谷針」 陳肇始稱考慮

新民黨葉劉淑儀擔心本港疫苗接種率，認為可鼓勵商場或超級市場送超市禮券或提供抽獎等方式「谷針」。食物及衛生局長陳肇始回應稱，會再考慮如何推動業界處理。

（疫情第四波）