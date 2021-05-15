港府收緊檢疫酒店措施 倡入住率上限八成

本港昨增1宗輸入確診，涉從阿拉伯聯合酋長國抵港者，是7日內第5次無本地確診，另有少於5宗初步確診。

檢疫酒店疑兩度播疫，3月北角華美達酒店有一對加拿大夫婦和一名菲律賓抵港者住對面房，他們的病毒基因99.99%相似。至於首宗社區變種個案的印度裔男子，上月住尖沙嘴華美達酒店，他與鄰房菲律賓男子的病毒基因幾乎相同。被問現有多少組檢疫酒店傳播，衛生防護中心昨稱仍在調查。

學者：隔房入住可減傳播風險

港府現收緊檢疫酒店措施，增加抵港第3日的檢測等。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台《千禧年代》表示，檢疫酒店始終不是醫院，確診者逗留時間愈長傳染他人風險愈高，愈早檢測出確診者愈好，以減逗留時間。

港府亦建議有大量高風險地區住客的檢疫酒店將入住率降低至80%或以下，並分隔高風險和其他地區抵港者，如在不同樓層隔離。蕭傑恒認同入住率不能太高，如隔房入住能減短距離空氣傳播。採樣方面，港府最新要求採樣員須為具有感染控制經驗的護士，並須有採樣經驗。

華大基因和Prenetics現為指定檢疫酒店檢測，衛生署無回覆兩者合約到期日和會否續約，只稱會密切監察服務和質素，確保符合要求。

（疫情第四波）