星一周71宗本地感染 加強限聚

樟宜機場群組46人 部分涉變種

抗疫工作小組聯合領導人之一、衛生部長顏金勇昨日表示，過去一周71宗本土病例，部分源頭不明，顯示社區有隱形傳播，呼籲國民減少不必要社交接觸。衛生部數據顯示，當地11個感染群組，樟宜機場感染群組累計增至46人，是目前人數最多群組，部分確診者感染在印度發現的變種病毒。

為防止疫情惡化，當局昨加強措施，明日至6月13日食肆禁止堂食，聚會人數上限為兩人，每戶家庭每日最多只能接待兩名訪客；僱主必須讓員工盡可能在家工作，民眾亦應避免不必要外出，商場戲院可繼續營業，但減少人數上限。食肆禁堂食，不可舉行婚宴，但已安排明日舉辦的婚宴可繼續，賓客要先接受檢測。至於婚禮宣誓儀式若沒事先檢測，參與人數上限為50人，有檢測者上限100人。當局會在措施執行兩周後檢視。

疫情令民眾憂慮日用品短缺，部分超市昨大排長龍。貿工部長陳振聲強調，包括超市在內所有零售點都會維持開放，物資供應充裕，呼籲毋須搶購物資。

（路透社/法新社/海峽時報/Channel News Asia/Today Online）

（疫情第四波）