在星港人不等氣泡寧檢疫 旅社稱影響小 盼通關灣區

在新加坡工作、久別妻女的港人徐先生表示，本已購本月27日回港氣泡航班，現有點失望，但亦有心理準備。他已接種兩劑BioNTech，並過了14日，「我都有近一年無返香港見屋企人啦，如果係7日隔離，我都可以勉強接受」。

港星情侶：靠網購送禮維繫感情

1年多未見新加坡男友的香港女子Mary（化名）則稱，男友已訂氣泡機票6月初到港。她現沒太大傷感，「唔開心就點都有啲，但又好似well expected咁」。她說男友未符合當地打針資格，估計若氣泡爆破，來港仍要檢疫14日，應未必能隔離後相見。

疫情過了1年多，Mary與男友漸習慣不相見。她說，二人偶爾會幫對方網購或上網叫外賣，以維繫感情。去年拍拖兩周年紀念，正值首次氣泡爆破，男友寄了一大堆她很喜歡的新加坡牌子燕麥棒給她；她則送了一個「one day trip」行程給男友，「兌換日期係『旅遊氣泡生效之時』，好似送一個希望畀大家咁」。

姚思榮倡星「氣泡客」打針

旅遊界議員姚思榮表示，若氣泡要再延期令人氣餒，惟對航空公司、酒店、旅行社實質影響不大，即使可重啟，政府應協商要不要新加坡「氣泡客」先打針。姚認為若新加坡未來幾日疫情未好轉，亦應推遲氣泡，「（本港）外防輸入要嚴謹啲，保險好過冒險」，寧願香港盡快「清零」，加入澳門及內地內循環，其實質意義較旅遊氣泡更大。

康泰旅行社推4899元起的新加坡旅遊氣泡機票連住宿套票，及2280元起的來回機票，市場部助理總經理方慧儀稱，套票只售出幾套，若氣泡暫停將按機制退款。方表示兩周前已見新加坡及香港疫情有升勢，形容延遲啟動旅遊氣泡屬「預期之內」，現盼香港盡快清零，與澳門及大灣區內地城市通關。

（疫情第四波）