台來港檢疫明收緊 港星氣泡或再爆 梁子超：星疫情涉變種 免檢疫來港風險大

新加坡衛生部公布，昨有52宗新確診，當中4宗屬源頭不明。新加坡交通部發言人回覆，新加坡持續有本地源頭不明社區確診，很大可能未能符合恢復氣泡的條件，現將密切留意未來數天疫情，檢視啟動日期，下周初將有定案。新加坡過去7天平均每日有3宗源頭不明個案，未達5宗的熔斷門檻。

下周商討氣泡安排

本港商務及經濟發展局長邱騰華昨引述新加坡交通部長表示，當地確診增加，很大可能未必能如期啟動兩地旅遊氣泡。對於下周商討後再作決定會否太遲，他強調會尊重原先的機制再審視，如很大可能未必符合重啟會早些公布。邱稱這可能是新常態，即使可以開通，但中間或會有「開開閂閂、起起跌跌」，澳洲和新西蘭的旅遊氣泡都一樣。

同時，台灣疫情近日升溫，昨增34宗確診，創單日新高，當中7宗源頭不明。澳門昨起要求由台灣抵澳者，須醫學觀察14天及自我健康管理最少7天。本港食物及衛生局昨公布，明日起由台灣抵港者須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，已完成接種疫苗者可減至7天，但要入住檢疫酒店（見表）。衛生署發言人回覆，本月截至周三有489人由台灣抵港。至於當中有多少人尚在家居隔離期、政府會否要求這批人到指定酒店，署方沒直接回覆。食衛局昨午發稿稱，政府將刊憲對曾於台灣逗留並已抵港接受家居強制檢疫者發出強制檢測通告，要求家居檢疫完成後接受強制檢測。

民建聯梁志祥昨在立法會衛生事務委員會表示，香港幾次大爆疫均是外地傳入，「似乎熔斷機制比較落後一點」，需要一兩日後才刊憲，可能成為潛在漏洞。

議員質疑熔斷「落後」

陳肇始：檢視風險可馬上調整

食衛局長陳肇始回應，以台灣為例，政府並非單靠熔斷機制，當衛生防護中心檢視各地風險，包括對香港風險時，會馬上調整。陳又表示政府採取雙管齊下策略，評估一個地方有問題後，按情况隨時根據熔斷機制暫停該地客機到港，「每一次熔斷我哋都無公布，可能大家覺得唔係咁緊，現在都會把信息更清楚發放給大家」。

梁：收緊檢疫較澳門遲 應即做

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，台灣爆疫屬初期和局部，本港應盡快將由台灣抵港者改酒店檢疫預防，「（香港）較澳門稍為遲咗……其實講咗就應該即刻做，無謂拖」。他說日後港府入境措施應做得更快並與周邊地區同步，否則一旦引起本地爆疫，又被其他地區重新封關。

梁續稱，新加坡爆疫牽涉印度變種病毒株和有疫苗接種者亦受感染，屬危險信號，容許當地人免檢疫來港會對香港構成重大風險，最低限度要確保新加坡本地無變種病毒傳播才能安全起動旅遊氣泡。梁又稱，對於星港旅遊氣泡的熔斷機制未加入變種病毒監察指標感失望，因若日後已本港放寬很多社交距離措施，有一宗變種病毒入港，問題亦很大，籲日後推行氣泡時需監察兩地變種病毒的社區傳播。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676