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2021年5月14日星期五
港聞二
中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染
月內9婦針後流產 全港日均13宗
傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險
公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級
「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈
電梯監管6不足 96%巡查非突擊
林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進
粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」
梁振英重提郊園邊陲建居屋 百頃建3萬伙
梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事
上年度逾1800公僕辭職 14年新高
的士自炒 六旬司機命危
指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動
拒鄺俊宇協助游說 警：倘准參與或有轉機
前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成
環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成
環境不潔 食物含菌 食環研檢控丹尼
去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋
尊子漫畫
【Emily】何君堯倡新界北建禮賓府 「你阿頭唔立足呢個地方 叫其他人去？」
【Emily】「區會飲酒」畀人鬧 何啟明道歉：為送別同事
【Emily】陳梓維話留任聲明「參考」朱順雅
【Emily】彭耀佳視察赤柱 讚海旁公廁夠乾淨
【Emily】新民黨周年大會：積極爭取議席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
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